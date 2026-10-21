Giorgia Meloni aprobă arestarea preventivă a minorilor de la 14 ani, după protestele violente: „Părinții vor plăti pentru pagube”

Meloni a calificat drept „inacceptabile” scenele petrecute în urma unei serii de incidente violente. Sursa foto: Hepta

Guvernul Giorgiei Meloni a înăsprit măsurile de securitate după revoltele din Milano și a introdus noi sancțiuni pentru minori. Decretul permite aplicarea prezumției de răspundere penală pentru tinerii între 14 și 18 ani și îi dă șefului poliției puterea de a le interzice participarea la adunări publice celor cu antecedente de violență, potrivit El Pais.

Guvernul a aprobat măsuri care includ introducerea infracțiunii de participare violentă la o manifestație, pedepsită cu până la cinci ani de închisoare și amenzi de până la 20.000 de euro pentru cei care participă la acțiuni violente în grup.

„La Milano vor ajunge încă 500 de militari, care vor rămâne până la sfârșitul anului alături de poliție și carabinieri. Iar pentru justiția juvenilă vom pune la dispoziție mai mulți magistrați și mai multe locuri în centrele de detenție, astfel încât certitudinea pedepsei să se aplice și celor care au 16 ani”, a anunțat șefa guvernului în mesajul transmis după ședința Consiliului de Miniștri, în cadrul căreia a fost aprobată măsura.

Militarii vor rămâne desfășurați până la 31 decembrie și vor fi la dispoziția autorităților pentru a contribui la controlul teritoriului și la menținerea siguranței publice.

Meloni anunță înăsprirea legislației

Meloni a calificat drept „inacceptabile” scenele petrecute în urma unei serii de incidente violente, în care aproape 200 de agenți au fost răniți, iar pagubele materiale s-au apropiat de un milion de euro numai în capitala regiunii Lombardia. Potrivit datelor oficiale, forțele de ordine au arestat sau identificat 330 de persoane, jumătate dintre acestea fiind de origine străină.

Noul contingent va consolida operațiunea „Străzi sigure”, o inițiativă lansată în 2008, în cadrul căreia aproximativ 5.000 de militari sunt desfășurați în numeroase zone cu risc ridicat din țară, pentru a garanta ordinea publică.

„Dacă, în timpul unui marș sau al unei manifestații, te alături unui grup de cinci sau mai multe persoane, începi să arunci cu pietre, petarde și bâte și pui în pericol siguranța tuturor, riști până la cinci ani de închisoare și o amendă de până la 20.000 de euro”, a explicat Meloni.

În plus, decretul introduce principiul potrivit căruia „cine distruge plătește, iar dacă cel care distruge este minor, plătesc părinții”, a adăugat ea.

În domeniul penal, decretul introduce cu efect imediat prezumția de răspundere penală pentru minorii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani și îi permite șefului poliției să emită avertismente verbale și să interzică participarea la adunări în spații publice pentru tinerii care au antecedente legate de acte violente.

Proiectul inițial al decretului prevedea, de asemenea, atribuirea excepțională, pentru o perioadă de trei luni, a unor atribuții de poliție militarilor, ceea ce le-ar fi permis să efectueze arestări. Această prevedere a fost însă eliminată din textul aprobat.

Referindu-se la manifestațiile din weekendul trecut, Meloni a declarat că, pe lângă „grupurile antagoniste obișnuite”, au participat sute de tineri, mulți dintre ei minori.

„Nu este nimic revoluționar în a devasta și a fura. A devasta și a fura nu înseamnă protest, ci criminalitate, iar răspunsul statului trebuie să fie ferm”, a afirmat ea.