Imagini virale cu Trump clătinându-se și abia nimerind ușa unui camion de gunoi. Milioane de americani își pun acum aceeași întrebare

Imagini cu Donald Trump clătinându-se și având mari dificultăți în a urca într-un camion de gunoi – ca răspuns la o afirmație a lui Joe Biden – au atras un val de comentarii pe rețelele sociale, oamenii exprimându-și îngrijorarea cu privire la sănătatea candidatului republican la președinția SUA.

Trump a fost filmat, miercuri, în Wisconsin, miercuri, purtând o vestă portocalie fluorescentă, ca răspuns aparent la o replică a lui Joe Biden pe care republicanii au exploatat-o ca o jignire la adresa susținătorilor.

Trump seems to be really struggling physically. pic.twitter.com/yRk7ZB2kDx