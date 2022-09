Un incendiu uriaș mistuie o clădire cu zeci de etaje, în China

Este vorba despre clădirea în care se află birourile companiei de telecomunicații controlate de stat, China Telecom.

Informația este transmisă de presa chineză, care menționează că numărul victimelor este în prezent necunoscut.

"Un fum gros este semnalat la fața locului iar câteva zeci de etaje ard cu o intensitate feroce. Pompierii acționează în locație pentru stingerea incendiului și derulează operațiuni de salvare", a transmis postul CCTV.

Mai multe imagini distribuite pe rețelele de socializare arată, într-adevăr, flăcări mari care mistuie clădirea, aparent carbonizată pe o mare parte a suprafeței sale exterioare.

❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj