Întâlnirile de la Samarkand. SUA vor minerale rare din Asia Centrală. Rubio și afaceriști americani negociază acorduri în regiune

4 minute de citit Publicat la 15:03 19 Oct 2026 Modificat la 15:03 19 Oct 2026

Companiile americane se pregătesc să anunțe noi acorduri în Uzbekistan, iar guvernul american încearcă să își extindă prezența economică în Asia Centrală și să își diversifice sursele de aprovizionare cu minerale critice, a declarat, luni, secretarul de stat american, Marco Rubio, pentru Euronews.

În timpul unei discuții cu jurnaliștii, cu ocazia vizitei sale la Samarkand, Rubio a spus că aceste acorduri ar putea marca începutul unei implicări mai ample a Statelor Unite într-o regiune căreia, în opinia sa, responsabilii politici americani i-au acordat prea puțină atenție. Întrebat la ce se pot aștepta locuitorii Uzbekistanului în urma vizitei sale și a delegației de oameni de afaceri care îl însoțește, Rubio a răspuns: „Cred că vom avea câteva acorduri concrete de anunțat”.

El a declarat că firmele americane sunt interesate să facă afaceri în Uzbekistan și că anunțurile vor urma după reuniunile din cadrul forumului. „Acesta nu este sfârșitul. Este începutul”, a adăugat el.

Rubio a precizat că aproape 300 de companii americane sunt reprezentate la Samarkand, unde poartă discuții privind acorduri a căror valoare ar putea ajunge la miliarde de dolari.

Departamentul de Stat al SUA anunțase, anterior, că peste 200 de reprezentanți ai mediului de afaceri american îl însoțesc în această vizită. La momentul declarațiilor sale nu fusese anunțată o listă definitivă a acordurilor și nici valoarea acestora.

Mineralele critice și lanțurile strategice de aprovizionare

Rubio a identificat mineralele critice drept un domeniu în care Statele Unite și Uzbekistanul ar putea coopera. „Nu este înțelept ca întreaga lume să depindă de un singur loc pentru 100% din orice produs”, a spus el, precizând că nu făcea referire la o anumită țară.

Rubio a explicat că industriile și tehnologiile care vor modela secolul XXI vor depinde tot mai mult de mineralele critice, ceea ce transformă diversificarea lanțurilor de aprovizionare într-o prioritate internațională, nu doar într-o preocupare a Statelor Unite.

El a adăugat că, pentru țările bogate în resurse naturale, exploatarea responsabilă a zăcămintelor și dezvoltarea capacităților de prelucrare a mineralelor pot contribui și la propriile interese economice.

„Vom explora, evident, această posibilitate și cred că avem ocazia să facem acest lucru aici”, a declarat Rubio.

Subiectul a fost discutat și la summitul C5+1 găzduit de Donald Trump, la Washington, în noiembrie 2025.

Uzbekistanul și țările vecine încearcă să atragă investiții și tehnologii suplimentare pentru exploatarea resurselor minerale, în timp ce Statele Unite și Europa caută alternative la lanțurile de aprovizionare dominate de un număr foarte mic de furnizori.

Întrebat separat despre influența economică tot mai mare a Chinei în Asia Centrală, Rubio a descris implicarea americană drept o formă de concurență, nu o încercare de a obliga guvernele din regiune să aleagă o tabără.

„Nu venim aici pentru a spune: nu mai discutați cu altcineva sau nu mai colaborați cu o altă țară”, a declarat el.

Întâlnirile de la Samarkand

Rubio și-a început programul de luni dimineață cu o vizită în Piața Registan, unul dintre cele mai importante ansambluri arhitecturale istorice din Samarkand, alături de Saida Mirzioieva, șefa de cabinet a președintelui Uzbekistanului.

Programul său oficial include și discuții cu ministrul uzbec de externe, Bahtior Saidov, și o ceremonie de semnare a unor documente, urmate de o întâlnire cu ministrul de externe al Kazahstanului, Muhtar Tileuberdi, și de reuniunea ministerială C5+1, la care participă Uzbekistanul, Kazahstanul, Kârgâzstanul, Tadjikistanul și Turkmenistanul.

Tot luni, Rubio urmează să se întâlnească cu președintele Șavkat Mirzioiev și să participe la evenimente organizate de Consiliul de Afaceri și Investiții Uzbekistan-SUA.

Consiliul, coprezidat de Saida Mirzioieva și trimisul special american Sergio Gor, a fost înființat pentru a promova parteneriatele comerciale și investițiile.

Vizita are loc după summitul C5+1 organizat anul trecut la Casa Albă, unde au fost anunțate acorduri comerciale și angajamente în valoare de peste 25 de miliarde de dolari (aproximativ 22 de miliarde de euro).

Acestea vizau mai multe țări din Asia Centrală și se aflau în diferite stadii de implementare.

Rubio contestă declarațiile lui Zelenski privind întreruperea schimbului de informații

Vizita i-a oferit lui Rubio și ocazia de a aborda tensiunile tot mai mari dintre SUA și Ucraina în legătură cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Întrebat despre declarațiile oficialilor ucraineni potrivit cărora Statele Unite ar fi întrerupt temporar furnizarea informațiilor folosite pentru avertizarea asupra atacurilor rusești cu rachete, Rubio a negat că ar fi existat vreo suspendare.

„Nu a existat nicio întrerupere”, le-a spus el jurnaliștilor.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, vorbise duminică despre faptul că schimbul de informații fusese reluat după o suspendare de trei zile. Cele două versiuni continuă să se contrazică.

Rubio a îndemnat atât Rusia, cât și Ucraina să se concentreze asupra încheierii războiului declanșat de atacul Rusiei asupra Ucrainei, aflat acum în al cincilea an.

„Pe asta ar trebui să se concentreze el și pe asta vrem să ne concentrăm și noi: să punem capăt acestui război”, a spus Rubio.

Cu o zi înainte, Trump îl criticase pe Zelenski, acuzându-l că nu are voința de a pune capăt conflictului și susținând că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au perturbat piețele mondiale ale motorinei.

Trump a apărat și relaxarea temporară a unor sancțiuni care afectează exporturile de energie ale Rusiei, susținând că această măsură ar putea contribui la eforturile diplomatice.

Rubio a recunoscut că eforturile americane de mediere pentru încheierea războiului nu au înregistrat progresele dorite de guvernul SUA, dar a declarat că administrația va continua să caute oportunități pentru negocieri.