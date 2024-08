Israelul nu a informat SUA despre planurile de atac. Blinken face apel către "toate părţile" din Orientul Mijlociu: Nu escaladați

Premierul israelian Benjamin Netanyahu (dreapta) și şeful diplomaţiei americane, Antony Blinken (stânga) | Sursă foto: Getty Images

Statele Unite susțin că nu au fost implicate în asasinarea liderilor teroriști. Secretarul american de stat, Anthony Blinken, a declarat că Israelul nu a informat Washingtonul despre eventualele planuri de atac. De asemenea, el a lansat joi un apel către ''toate părţile'' din Orientul Mijlociu să acţioneze pentru detensionarea situaţiei actuale şi să ajungă ''urgent'' la o încetare a focului în Fâşia Gaza, pe fondul morţii liderului mişcării palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh.

"Bineînțeles că am văzut rapoartele (despre liderul Hamas Ismail Haniyeh – n.r.) și ceea ce vă pot spune este următorul lucru. În primul rând, este ceva de care nu am fost informaţi sau în care nu am fost implicați. Este foarte greu să fac speculații și am învățat de-a lungul multor ani să nu fac niciodată speculații cu privire la impactul pe care un eveniment îl poate avea asupra altuia. Așadar, nu vă pot spune ce înseamnă acest lucru. Pot să vă spun că imperativul de a obține o încetare a focului, importanța pe care o are pentru toată lumea, rămâne, a afirmat Blinken.

Apelul lui Antony Blinken: Părțile să găsească raţiunile de a ajunge la un acord

Totodată, secretarul de stat al SUA Antony Blinken a făcut apel ca situația din Orientul Mijlociu să nu escaladeze.

''În ceea ce priveşte Orientul Mijlociu, în prezent regiunea se află pe calea multiplicării conflictelor, violenţei, suferinţei și insecurităţii. Este esenţial să fie întrerupt acest ciclu şi asta începe printr-o încetare a focului, la care lucrăm'', a declarat Blinken citat de CNN., în timpul unei conferinţe de presă în Mongolia.

El a adăugat că acest lucru ar presupune ca ''toate părţile să discute, să se abţină de la măsuri care ar contribui la escaladarea, să găsească raţiunile de a ajunge la un acord şi nu motive pentru a-l întârzia sau a-l refuza''.

Aşa cum a făcut şi în ajun în Singapore, demnitarul american nu a făcut un comentariu direct cu privire la moartea liderului Hamas şi a refuzat să ''speculeze'' pe tema impactului potenţial al acestui eveniment asupra unei încetări a focului în Fâşia Gaza.

Însă ''cred că acest lucru este nu doar realizabil, dar şi că trebuie să fie realizat'', a accentuat Antony Blinken.

''Este urgent ca toate părţile să facă alegerile bune în zilele următoare, întrucât aceste alegeri vor face diferenţa între a rămâne pe această cale a violenţei, a insecurităţii şi a suferinţei sau a merge către ceva foarte diferit şi mult mai bun pentru toate părţile vizate'', a adăugat el.