Discuții urgente pentru prevenirea unui război regional. Procesiuni funerare pentru șeful Hamas ucis. Israelul, mesaj pentru Hezbollah

Orientul Mijlociu stă pe un butoi de pulbere după ce liderul politic al Hamas a fost asasinat în capitala Iranului. O procesiune de doliu pentru Ismail Haniyeh are loc joi la Teheran, după care trupul neînsufleţit va fi dus cu avionul în Qatar, a precizat Hamas într-un comunicat. Totodată, după uciderea unui comandant de rang înalt al Hezbollah, Israelul a transmis grupului terorist, prin intermediul diplomaților occidentali, un mesaj conform căruia țintirea pe scară largă a civililor israelieni va duce la un război în toată regula, relatează site-ul de știri Ynet. Diplomații SUA și ai Uniunii Europene poartă discuții urgente în Orientul Mijlociu pentru a preveni un război regional în urma asasinării comandantului Hezbollah, Fuad Shukr, la Beirut, și a șefului biroului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran, a relatat miercuri Financial Times.

UPDATE 9.00. Procesiunile funerare încep la Teheran pentru șeful Hamas, Ismail Haniyeh, care a fost ucis ieri într-un atac la Teheran, atribuit Israelului, scrie Times of Israel.

În capitala iraniană se adună mulțimi care poartă postere cu Haniyeh și steaguri palestiniene. Mulțimea scandează „Moarte Israelului” și flutură, de asemenea, pancarte care cer căderea Israelului.

Liderul suprem al Republicii Islamice, Ayatollahul Ali Khamenei, va conduce rugăciunile pentru Haniyeh la Teheran, înainte de înmormântarea sa la Doha.

Khamenei a amenințat cu o „pedeapsă aspră” pentru uciderea liderului Hamas și ar fi ordonat o lovitură directă asupra Israelului.

The public funeral ceremony begins for Martyr Ismail Haniyeh in the Iranian capital Tehran. pic.twitter.com/Tmz7CokqU4