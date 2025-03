JD Vance, soția sa și consilierul prezidențial Mike Waltz au ajuns în Groenlanda: "E frig ca dracu aici"

Vicepreședintele SUA, JD Vance, soția sa, Usha, și consilierul pentru Securitate Națională de la Casa Albă, Mike Waltz, au ajuns vineri după-amiază în Groenlanda, notează presa internațională.

Vizita planificată inițial trebuia efectuată doar de Usha Vance, soția vicepreședintelui, iar programul original a suferit numeroase modificări.

Aeronava avându-i pe cei trei la bord a aterizat la baza Forțelor Spațiale americane de la Pituffik.

Această așezare de pe coasta de nord-vest a Groenlandei se află la circa 1.600 de kilometri de capitala Nuuk.

Usha Vance plănuia să viziteze capitala dar a renunțat la idee, după reacțiile negative reflectate în presa locală și internațională.

La primul contact cu solul înghețat din Groenlanda, JD Vance a spus că "e frig ca naiba aici" ("it's cold as shit", în formularea originală, n.r.)

Potrivit datelor meteo locale, temperatura aerului la momentul vizitei era - 19 grade Celsius.

JD and Usha Vance have arrived in Nuuk to liberate Greenlanders from the oppressive Danish realm. pic.twitter.com/llSppWHqhL