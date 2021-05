CNN: Joe Biden semnalează că începe să-și piardă răbdarea cu Benjamin Netanyahu

Casa Albă anunță că Biden i-a spus lui Netanyahu că se așteaptă ca astăzi (miercuri, n.r.) să se înregistreze o "detensionare semnificativă pe calea unei încetări a focului".

Declarația semnalează că Biden începe să-și piardă răbdarea cu Netanyahu, un lider pe care îl cunoaște de patru decenii.

Relatarea dialogului dintre cei doi șefi de guverne - a patra convorbire telefonică între Biden și Netanyahu în ultima săptămână - reflectă preocuparea Casei Albe față de conflictul dintre Israel și Hamas.

Anterior, oficialii actualei administrații spuneau că presiunea exercitată de americani asupra Israelului se limitează la conversații private însă abordarea s-a modificat după ce Casa Albă a dezvăluit public că Biden a fixat un termen-limită scurt pentru reducerea violențelor.

Oricum, notează sursa citată, Casa Albă nu a precizat imediat ce anume ar constitui o "detensionare semnificativă" a violențelor iar premierul israelian și-a reiterat, marți, declarația conform căreia atacurile asupra Hamas vor continua "cât va fi nevoie pentru a instaura calmul pentru cetățenii din Israel".

Președintele american Joe Biden a evitat să răspundă la o întrebare a jurnaliștilor privind situația din Orientul Mijlociu. S-a întâmplat în timpul unui drive-test la o uzină Ford, în condițiile în care șeful Casei Albe se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea unora dintre colegii săi democrați să adopte o poziție mai fermă în privința Israelului.

"Vă pot pune o întrebare despre Israel?”, a venit întrebarea din partea unei jurnaliste.

"Nu, nu puteți. Numai dacă vă aruncați în fața mașinii în timp ce demarez. Glumesc", a spus Biden, după care a demarat.

John Dugard, fost raportor al Înaltului Comisariat ONU pentru Refuguați (UNHCR) a declarat pentru BBC că SUA nu joacă rolul unui "mediator onest" în conflictul dintre Israel și militanții din Gaza.

"Mai întâi, SUA nu au susținut o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU în această etapă. În al doilea rând, SUA continuă să-și mențină ambasada la Ierusalim, ceea ce contravine dreptului internațional", a spus el.

SUA au blocat tentativele Consiliului de Securitate ONU de a formula o declarație comună pe tema încetării violențelor între Israel și grupările militante, susținând că o astfel de declarație nu ar ajuta la aplanarea conflictului.

Patru rachete au fost lansate, miercuri, din Liban către Israel, determinând Forțele de Apărare Israeliene (IDF) să răspundă cu tiruri de artilerie.

Loviturile au fost executate din Seddiqine, o așezare din apropierea orașului Tir, situat în sudul Libanului, transmite Reuters, care citează surse libaneze de securitate.

Nu a fost clar imediat cine a lansat rachetele. Acestea nu au produs victime.

Una dintre rachete a fost interceptată de sistemul israelian de apărare Iron Dome.

O alta a căzut pe un câmp iar poliția israeliană a difuzat fotografii cu locul impactului. Celelalte două rachete ar fi căzut în Marea Mediterană.

Rocket fired from Lebanon landed in open field near Shfaram in northern Israel. No injuries reported.



Photo by Israel police. pic.twitter.com/tHNY68YxLh