Actorul Jonathan Joss a fost ucis într-un atac armat în Texas

Joss a fost împușcat de un vecin în mijlocul unei dispute aprinse / sursă foto: Profimedia Images

Jonathan Joss, actorul cunoscut pentru vocea dată personajului John Redcorn din serialul animat King of the Hill și pentru rolul lui Ken Hotate în Parks and Recreation, a murit la vârsta de 59 de ani, în urma unui atac armat în San Antonio, Texas, scrie CNN.

Poliția din San Antonio a intervenit duminică pe Dorsey Drive, după ce a fost semnalat un atac în desfășurare.

Joss a fost împușcat de un vecin în mijlocul unei dispute aprinse, potrivit Departamentului de Poliție din San Antonio și relatărilor martorilor oculari.

Actorul a fost găsit aproape de marginea drumului, iar agenții au încercat să-l resusciteze până la sosirea paramedicilor. Din păcate, a fost declarat decesul de echipajul medical.

Un suspect a fost arestat sub acuzația de crimă, iar ancheta este în curs de desfășurare.

Soțul actorului, Tristan Kern de Gonzales, a confirmat decesul printr-un mesaj transmis agenției Associated Press. El a povestit că atacul a avut loc chiar în fața casei lui Joss, în timp ce cei doi verificau poșta. Locuința fusese afectată de un incendiu în luna ianuarie, tragedie în urma căreia și-au pierdut cei trei câini.

„Jonathan și cu mine nu aveam arme. Nu amenințam pe nimeni. Eram în doliu. Stăteam unul lângă altul. Când bărbatul a tras, Jonathan m-a împins din calea glonțului. Mi-a salvat viața”, a declarat de Gonzales.

Luni seara, poliția din San Antonio a transmis, printr-o postare pe rețelele sociale, că „în acest moment, ancheta nu a găsit nicio dovadă care să indice că uciderea domnului Joss ar fi avut legătură cu orientarea sa sexuală.”

În serialul Parks and Recreation, Jonathan Joss l-a interpretat pe șeful Ken Hotate, un bătrân al tribului fictiv Wamapoke și proprietar al cazinoului Wamapoke.

Joss a apărut și în True Grit, Friday Night Lights, The Walking Dead și multe altele. Pe lângă cariera sa de actor, Joss a creat o linie de condimente care au adus un omagiu personajului său din King of the Hill, Redcorn Rub.