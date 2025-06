Activiști pro-Gaza au intrat în cea mai mare bază militară din Marea Britanie și au sabotat avioane. Apoi au pus imaginile pe X

Activiști pro-palestinieni au pătruns, vineri dimineața, în cea mai mare bază aeriană din Marea Britanie, situată în centru țării. Ajunși acolo, intrușii au avariat două aeronave militare, relatează CNN.

Imagini din timpul acțiunii au fost postate pe X de Palestine Action, un grup cu sediul în Marea Britanie care are ca scop perturbarea operațiunilor producătorilor de arme care aprovizionează guvernul israelian, notează sursa citată.

În clipul postat pe X se văd două persoane care circulă cu scutere electrice pe pista bazei Brize Norton din Oxfordshire, aparținând Forțelor Regale Britanice, RAF.

Activiștii se deplasează de la un avion la altul și pulverizează vopsea în partea din spate a motoarelor turbină.

Au fost afectate astfel două aeronave Airbus Voyager.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N