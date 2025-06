Cutremur puternic în Iran, în a opta zi a războiului declanșat de Israel

Un cutremur puternic s-a produs vineri seară în nordul Iranului, în timp ce războiul între Israel și republica Islamică a intrat în cea de-a opta zi.

Potrivit primelor informații, seismul a avut loc la ora locală 21:19 (ora 21:39 în România).

Magnitudinea sa raportată inițial de autoritățile iraniene a fost de 5,5.

Ulterior, Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite, USGS, a comunicat o magnitudine de 5,1 pe scara Richter.

Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 10 kilometri în zona orașului Sorkheh, la circa 200 de kilometri est de Teheran.

Nu există momentan date care să indice legătura între acest cutremur și o eventuală lovitură asupra site-ului de îmbogățire a uraniului de la Fordow, pe care Israelul și-a asumat să-l distrugă.

