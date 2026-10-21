Macron cere din Qatar pedepsirea protestatarilor violenți: "Mâna nu trebuie să tremure". MAE emite avertisment de călătorie

2 minute de citit Publicat la 23:02 21 Oct 2026 Modificat la 23:02 21 Oct 2026

Macron le cere responsabililor guvernamentali "să nu le tremure mâna" în fața manifestanților violenți. Foto: Getty Images

Ministerul român al Afacerilor Externe i-a avertizat, miercuri, pe cetățenii români din Franța că sâmbătă, 24 octombrie, se reiau manifestațiile împotriva costului ridicat al vieții și al subfinanțării educației, după ce pe 17 octombrie aceste proteste au degenerat în violențe ample.

Noile mobilizări sunt anunțate în centrele urbane, însoțite de posibile blocaje sau acțiuni punctuale în intersecții rutiere, sensuri giratorii, stații de alimentare cu carburanți, noduri feroviare și depozite petroliere.

Sunt posibile perturbări ale transportului în comun, traficului rutier, feroviar și aerian, în special în marile orașe și în apropierea infrastructurilor vizate de apelurile la blocaj, menționează MAE.

Instituția îi îndeamnă pe cetățenii români aflați pe teritoriul francez să consulte aplicația SNCF Connect (pentru trafic feroviar), aplicația Bonjour RATP (pentru transportul în comun în Paris), site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic, precum și site-ul aeroporturilor Charles de Gaulle și Orly sau ale aeroporturilor din localitatea de destinație sau de plecare.

MAE mai recomandă cetățenilor români să evite zonele în care se desfășoară manifestații și aglomerările de persoane, să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească informațiile difuzate de mass-media.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație cu caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de urgență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Din Qatar, Macron cere ca "mâna să nu tremure" când vine vorba de pedepsirea protestatarilor violenți

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut "fermitate" față de cei responsabili pentru violențe, înaintea protestelor anunțate pe 24 octombrie de elevi, studenți, sindicaliști și "Vestele Galbene", relatează AFP.

Aflat în turneu în zona Golfului Persic și ajuns, miercuri, în Qatar, Macron a afirmat că "la cele mai înalte niveluri ale guvernului, mâna nu trebuie să tremure" atunci când vine vorba de pedepsirea protestatarilor.

Jafurile și violențele au zguduit mai multe orașe franceze și în special Parisul, în timpul amplelor demonstrații din 17 octombrie. Aproximativ 3.000 de magazine au fost jefuite sau distruse în toată țara.

Imaginile cu ciocniri între poliție și manifestanții agresivi și clipurile cu clădiri publice incendiate sau vandalizate s-au viralizat pe rețelele sociale, determinând autoritățile din mai multe țări, precum Statele Unite, China și Germania, să le transmită cetățenilor lor aflați în Franța să dea dovadă de prudență maximă.

Grav afectată, imaginea țării - a doua cea mai mare economie din zona euro, dar puternic îndatorată - are consecințe directe asupra piețelor financiare. Parisul s-a împrumutat, miercuri, la un randament de peste 5% pe zece ani, nemaiîntâlnit din 2002, în contextul în care investitorii se îndoiesc de capacitatea țării de a-și echilibra bugetul.

Furie în stradă, înainte de noile proteste de sâmbătă

Furia nu se potolește înaintea demonstrațiilor de sâmbătă, ci dimpotrivă. Sindicatele au părăsit, miercuri, o întâlnire cu premierul Sebastien Lecornu. Potrivit șefei CGT, Sophie Binet, prim-ministrul nu a anunțat "nicio măsură" pentru a răspunde numeroaselor nemulțumiri din societate.

Confederația CGT, care a susținut demonstrațiile din 17 octombrie, va fi din nou prezentă pe străzi, sâmbătă, la mișcările la care și-au anunțat o prezență proeminentă cei din "Vestele Galbene".

În perioada 2018-2019, mișcarea Vestelor Galbene, demarată ca un protest împotriva unei taxe pe combustibil, a zguduit guvernul și a fost pe punctul de a pune capăt primului mandat prezidențial al lui Emmanuel Macron.

Pentru joi, președintele francez a convocat o întâlnire cu serviciile de informații pentru a discuta eșecurile autorităților la contracararea violențelor din 17 octombrie.