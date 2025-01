Bile de lumină care „curg” pe cer, după ce racheta SpaceX Starship a explodat la zborul test. Mai multe avioane au fost deviate

Locuitorii și turiștii din insulele Caraibe au urmărit uluiți resturi de rachetă, care arătau ca niște lumini colorate care curg pe cer, după ce nava spațială Starship a companiei SpaceX a explodat și s-a prăbușit în timpul unui zbor de testare.

„Priveliște incredibilă a navei Starship 7 care se fărâmițează deasupra Turks și Caicos în această seară. Imaginează-ți să vezi asta deasupra casei tale”, a sccris jurnalistul Nick Sorton pe rețeaua X, unde a publicat și o filmare cu momentul.

? NEW: INCREDIBLE views of Starship 7 breaking up over Turks and Caicos tonight



Imagine seeing this over your house ? pic.twitter.com/ndyDETK4wC