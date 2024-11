Donald Trump și Elon Musk au asistat împreună la zborul în urma căruia racheta Starship a fost înghițită de apele oceanului

Donald Trump i s-a alăturat, marți, lui Elon Musk în Texas pentru a asista la un zbor de test al rachetei Starship construită de SpaceX, compania celui mai bogat om din lume, relatează CNN.

Cei doi au urmărit lansarea rachetei de la complexul Starbase din Boca Chica.

A fost al șaselea zbor de test efectuat cu Starship.

Dacă la al cincilea zbor propulsorul a revenit într-un zbor controlat la complexul de lansare, de astă dată SpaceX a renunțat la manevra spectaculoasă, optând pentru a trimite racheta în apele Golfului Mexic.

Nu a fost precizat imediat un motiv pentru eșecul de a întoarce masivul propulsor pe rampă.

Imaginile de la amerizare arată cum racheta vaporizează apa cu motorul său într-un nor imens. SpaceX intenționează să recupereze propulsorul pentru examinare.

Super Heavy initiates its landing burn and softly splashes down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/BZ3Az4GssC