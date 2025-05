Este cunoscut ca „Omul Everestului”. A urcat vârful de 31 de ori, a doborât toate recordurile și spune că va continua

Șerpașul nepalez Kami Rita, supranumit „Omul Everestului”, a urcat cel mai înalt vârf din lume pentru a 31-a oară, doborându-și propriul record pentru cele mai multe ascensiuni acolo, scrie BBC.

Bărbatul în vârstă de 55 de ani, care ghida un grup de ofițeri ai armatei indiene, a atins vârful de 8.849 m la ora locală 04:00 marți (23:15 GMT luni).

„Kami Rita Sherpa nu mai are nevoie de nicio prezentare. El nu este doar un erou național al alpinismului, ci un simbol al Everestului”, a declarat organizatorul expediției Seven Summit Treks, într-un comunicat.

Kami Rita a urcat pentru prima dată pe Everest în 1994, conducând o expediție comercială, și a revenit aproape în fiecare an de atunci. În câțiva ani – inclusiv 2023 și 2024 – a reușit chiar două ascensiuni într-un singur sezon.

