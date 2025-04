O femeie a găsit oase umane în pereții casei sale, apoi a descoperit un secret înfiorător

Emmie Brookman a găsit oase umane în pereții casei sale vechi, în timp ce o renova FOTO: Profimedia Images

Emmie Brookman, în vârstă de 28 de ani, a cumpărat împreună cu logodnicul ei, Norton Johnston, de 34 de ani, o casă cu trei dormitoare din secolul al XVI-lea, în Anglia, și a început renovarea acesteia, după ce a descoperit mucegai pe pereți.

Cei doi au îndepărtat manual tencuiala exterioară, pentru că muncitorii le-au cerut 23.000 de dolari pentru această lucrare, și au fost surprinși când au găsit un os în perete, potrivit New York Post.

› Vezi galeria foto ‹

La început, Emmie a fost „înspăimântată”, dar apoi a aflat că, în secolul al XVI-lea, oasele erau puse în pereți pentru a alunga răul.

Au găsit în total patru oase în exterior și încă două în interior, iar Emmie crede că unul este osul unui deget uman, iar restul aparțin unor animale.

Cuplul a descoperit, de asemenea, că un criminal local - James Hargreaves - locuia în conacul de lângă casa lor, dar nu s-au lăsat descurajați de această istorie.

Emmie, coproprietară a unei afaceri cu articole pentru casă, din Barrowford, Lancashire, a povestit: „Îndepărtam tencuiala și, când eram lângă ușa din față, ceva a sărit din perete.

Era în mod clar un os. Am fost cu adevărat înspăimântată. Apoi am găsit încă vreo patru în exterior. La început am crezut că vom găsi un schelet întreg”.

Emmie a cumpărat casa din anii 1580 în februarie 2023, cu 413.000 de dolari, după ce s-a îndrăgostit de „caracterul și farmecul” ei.

Inițial, cuplul credea că trebuie doar să schimbe „covoarele și vopseaua”, dar apoi a descoperit că sunt necesare mult mai multe lucrări.

„Pe pereți era mucegai roz. Mirosul era foarte greu și toate lucrurile noastre se umezeau”, spune ea.

Cuplul și-a dat seama că pe casă fusese aplicată o tencuială nepotrivită, care reținea umezeala, așa că a trebuit să o cioplească pentru a ajunge la vechea piatră.

Au început renovarea în august 2024, cheltuind doar 400 de dolari pentru a îndepărta manual tencuiala, în loc de cei 23.000 de dolari cât le cereau constructorii.

Dar Emmie și Norton, profesor de științe, au fost șocați să descopere oasele în pereți - precum și o sticlă verde misterioasă, plină cu cenușă și ierburi.

Emmie a spus: „Am găsit un articol despre magie în Kendal și am citit că oamenii credeau cu adevărat în vrăjitoare. Obișnuiau să pună oase în pereți și ierburi pentru a alunga răul. Asta credeau că îi protejează. Am găsit oase aproape în fiecare cameră. Unul a căzut spre mine”.

Emmie plănuiește acum să expună unele dintre oase și a pus câteva înapoi în perete. „Sunt parte din casă”, explică ea.

După ce au cercetat istoria casei, au descoperit că un criminalul condamnat, James Hargreaves, locuia în vila alăturată.

Hargreaves a fost condamnat pentru agresarea menajerei și apoi a împușcat în spate un tânăr funcționar juridic care îi adusese citația.

Cei doi au terminat lucrările structurale și mai au de decorat două dormitoare și două băi. Emmie estimează că au cheltuit între 13.000 și 20.000 de dolari până acum și renovează „cu responsabilitate”, pentru a păstra stilul proprietății.

„Dacă am fi apelat la profesioniști, am fi cheltuit între 50.000 și 60.000 de lire (66.565 – 79.878 dolari). Îmi place să găsesc ceva care are o poveste și se potrivește casei. Am găsit radiatoare recuperate pe Facebook Marketplace, dintr-o veche stație de pompieri”, explică ea o parte din decorul casei.