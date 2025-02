O femeie s-a enervat când a primit un bilet greșit la loterie, apoi a aflat că a căștigat 2 milioane de dolari

Kelly Lindsay, primindu-și premiul FOTO: Virginia Lottery

O femeie care a cumpărat un bilet la loterie și s-a înfuriat când a văzut că a primit un bilet greșit, a constatat ulterior că a câștigat cu acesta 2 milioane de dolari.

Kelly Lindsay, din Carrollton, SUA, a vrut să cumpere un bilet răzuibil la jocul ei favorit de la Virginia Lottery, dar a primit în schimb un bilet Money Blitz.

Nervoasă, Lindsay a ieșit din magazin, iar în parcare n-a rezistat tentației și a răzuit biletul pe care nu și l-a dorit, potrivit Metro.

A constat imediat că era câștigător.

„Și am depășit faptul că nu am fost fericită cu ce am primit”, le-a spus ea angajaților de la loterie atunci când și-a ridicat premiul.

Lindsay a ales să primească o plată unică de 1,25 milioane de dolari, în loc de plăți anuale timp de 30 de ani, în valoare de 2 milioane de dolari.

Ea a fost fotografiată zâmbind larg în timp ce ținea un cec cu suma câștigată și biletul norocos.

Lindsay a cumpărat biletul de la o benzinărie din orașul în care locuiește.