Un avion s-a prăbuşit într-un cartier din San Diego. Aproximativ 15 case au luat foc

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit joi în cartierul Murphy Canyon din San Diego pe timp de ceață. În urma accidentului, aproximativ 15 case au luat foc, scrie BBC News.

Într-o conferință de presă, Dan Eddy, adjunctul șefului Departamentului de Pompieri, a declarat că există "combustibil pentru avioane peste tot" și că obiectivul principal al autorităților este de a căuta în toate casele pentru a asigura siguranţa oamenilor.

JUST IN: A small plane crashed into a San Diego neighborhood early Thursday morning, setting multiple homes and vehicles on fire. https://t.co/upPbSjBwud pic.twitter.com/fAss2uufcG

Momentan nu se ştie dacă există persoane rănite sau cine pilota avionul.

Avionul de mici dimensiuni era un avion Cessna 550, spune Administrația Federală a Aviației. Acest model de avion poate transporta între șase și opt persoane. Aceste avioane sunt avioane de afaceri ușoare, populare, care transportă un pilot, un copilot și între 6 şi 8 pasageri.

Utilizarea lor poate varia: pot fi utilizate ca avioane charter, avioane private sau avioane corporative de către întreprinderi pentru zboruri scurte și medii. Versiunile modificate ale avionului pot fi utilizate și pentru serviciile de ambulanță aeriană.

A small plane has crashed in a populated area of San Diego on Thursday morning. Residents have been instructed to avoid the area near near Sculpin Street and Santo Road as crews work. #PlaneCrash #SantaRoad #SanDiego #SculpinStreet #Cessna550 #Breaking #Latest #Alert #Fire pic.twitter.com/evR496rlpz