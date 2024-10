„Un gheizer de fecale”, înalt cât un bloc de 18 etaje, a izbucnit în mijlocul unui cartier din Moscova

Camerele de filmare au surprins momentul tulburător în care „un gheizer de fecale”, mai înalt decât un bloc cu 18 etaje, a izbucnit într-un cartier aglomerat din Moscova.

Imaginile care circulă pe canalele rusești de Telegram arată „un gheizer” care a țâșnit dintr-o conductă subterană de canalizare în districtul Novaia Moskva. Înainte ca jetul să țâșnească 50 de metri în aer, s-a auzit o bubuitură puternică, potrivit Newsweek.

Pe imaginile video se vede cum apa contaminată și mizeria stropesc clădirile din apropiere și o parcare timp de câteva minute.

Potrivit canalului de Telegram Ostorozhno Moskva, incidentul s-a petrecut pe strada Bachurinskaya, la câteva sute de metri de un liceu și un centru medical.

Moscow Telegram channels report that the sewage system in Moscow broke down.



A "fountain" the height of a residential building is seen in one of Moscow's districts.



A sh*t show, literally. pic.twitter.com/n8K30uAnJz