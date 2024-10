Un neonazist german a murit pe muntele preferat al lui Hitler, după ce a căzut în gol 60 de metri

Muntele Untersberg, al cărui vârf are 1.972 de metri înălțime, este și astăzi o atracție pentru cei nostalgici ai nazismului, având în vedere că a fost foarte iubit de Hitler. Sursa foto: Getty images

Andreas Münzhuber, neo-nazist german, a murit după ce a căzut de pe muntele preferat al lui Hitler. Bărbatul avea 37 de ani și făcea drumeții împreună cu alte 30 de persoane. După ce a alunecat pe o rădăcină umedă, a căzut 60 de metri în gol pe Muntele Untersberg, unde dictatorul german Hitler construise un refugiu de lux în Bavaria.

Andreas Münzhuber, membru al grupului neo-nazi Der III Weg (The Third Way, ed.), în timp ce se afla într-o excursie cu alte 30 de persoane, au explicat autoritățile, s-a împiedicat de o rădăcină umedă şi pierzându-și echilibrul a plonjat în gol 60 de metri. Serviciile de urgență au fost apelate imediat şi două elicoptere au fost implicate pentru recuperarea cadavrului.

Moartea a avut loc pe muntele Untersberg, al cărui vârf are 1.972 de metri înălțime. Un loc care este și astăzi o atracție pentru cei nostalgici ai nazismului, având în vedere că a fost atât de iubit de dictatorul german, încât a decis să construiască acolo un refugiu de lux numit "Cuibul Vulturului".

Potrivit Fanpage, Münzhuber a fost "membru senior al consiliului de administrație" al Der III Weg (A Treia Cale), care are o filială regională în Bavaria. Și el a fost, de asemenea, trezorierul aceleiași facțiuni, așa cum se arată într-un raport al guvernului german din 2023 despre organizație.

Grupul neo-nazist are acum aproximativ 600 de membri în Germania şi a uat naştere în 2013 în orașul Heidelberg, la inițiativa foștilor membri ai Partidului Național Democrat German.

Andreas Münzhuber lasă în urmă o fiică în vârstă de doar patru luni, după ce devenise tată în iunie.