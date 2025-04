Mesajul emoționant al lui Zelenski pentru ucraineni, de Paște: „Știm ce apărăm. Știm pentru ce luptăm. Pentru cine și de dragul cui”

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a îndemnat pe ucraineni în duminica Paştelui să nu renunţe la speranţa că pacea va reveni în ţara lor şi să persevereze pentru a depăşi această perioadă dificilă de război, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Purtând o cămaşă tradiţională ucraineană şi stând în faţa bisericii principale din Kiev, Catedrala Sfânta Sofia, Zelenski a spus, într-un clip video publicat pe reţelele sociale că Ucraina nu îşi pierde niciodată credinţa.

„Este credinţa unuia în celălalt”, a afirmat Zelenski, într-un mesaj plin de emoţie. „În cei care sunt alături de tine. În bărbaţii ucraineni, în femeile ucrainene. Credinţa că, deşi răul poate prevala un moment, Dumnezeu va ieşi învingător în cele din urmă”, a adăugat el.

Evil may have its hour, but God will have His day. This is one of the meanings enshrined in the story of Christ. Of His earthly suffering and death – and of His resurrection, and the truth that sooner or later, yet inevitably, evil will retreat, and life will triumph.



That is… pic.twitter.com/W4ChVWWFuP