Trump va semna un ordin „istoric”, ca să scadă prețurile medicamentelor cu 80%: „Costurile se vor reduce aproape imediat”

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat duminică că luni va semna un ordin executiv pentru a reduce preţurile medicamentelor cu reţetă cu 30% până la 80%, ceva ce, a indicat el, va face ca aceste costuri să crească în restul lumii „pentru a egaliza şi aduce echitate în America”, transmite EFE, potrivit Agerpres.

„Mă bucur să anunţ că mâine dimineaţă, la Casa Albă, la ora 9:00 dimineaţa, voi semna unul din cele mai importante ordine executive din istoria ţării noastre. Costurile medicamentelor şi produselor farmaceutice se vor reduce, aproape imediat, între 30% şi 80%”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

