Mesajul lui George Simion pentru cei care i se opun: „Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup. Păreți bezmetici, iraționali”

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion. Sursa foto: Hepta

Candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion, îi atacă pe blogul său pe cei care i se opun, despre care spune că par „bezmetici, iraționali”. „Eu trebuie, din 19 mai, să fiu și președintele vostru”, susține el, transmițându-le mesajul: „Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup”.

„Ce mă frământă acum e ce facem din 19 mai încolo cu voi. Care voi? O parte din cei care vă pretindeţi educaţi, civilizaţi, europeni, dar dovediţi exact contrariul”, a afirmat George Simion, pe blogul său.

”Zic o parte dintre voi pentru că, printre pozele făcute cu simpatizanţii de la bord, am făcut una şi cu un coleg de generaţie (1987, tot bucureştean, el făcuse Vianu, eu Lazăr) care votează Nicuşor Dan dar a ştiut să îmi strângă mâna şi, pe lângă poză, să dialogheze acceptând că reprezentăm două curente ideologice diferite”, a explicat el.

Simion a precizat că diaspora era bună când a votat cu Traian Băsescu şi Klaus Iohannis, dar nu mai este bună când votează cu AUR.

„Diaspora era bună când vota cu Băsescu şi Iohannis. Când a votat masiv în 2020 AUR, permiţându-ne să intrăm în Parlament, şi acum când obţinem majorităţi absolute, sunt numiţi peiorativ căpşunari şi badante, o pleavă a societăţii de care lor, aşa-zişilor europeni, le pute. Încearcă să se ţină de nas, totuşi, şi şi-au făcut scripturi de PR (nu de marketing) despre cum să vorbească cu cei mai puţin duşi la şcoală: ce să spui chelnerilor, taximetriştilor, coafezelor ca să le schimbi votul. Nu, nu e o glumă proastă, ci chiar un ghid dat către voluntarii USR. Ce nu înţeleg ei este că nu studiile determină inteligenţa, ci doar îţi pot da (sau nu) unele competenţe. Atitudinea aceasta de superioritate, nebazată pe realitate, dă doar măsura îngâmfării specifice ultimului locatar de la Cotroceni”, a mai transmis liderul AUR.

Simion a mai afirmat că Nicuşor Dan nu are nicio şansă să câştige alegerile prezidenţiale.

”Dacă vorbim matematic, cum pretindeţi voi că vă place (matematica, nu usturoiul, nici golănelile), nu aveţi nicio şansă să câştigaţi. Am în posesie dovezi clare ale felului în care Iohannis i-a cerut explicit în decembrie lui Nicuşor să îi fie succesor. Am dovezi despre fraudarea finanţării electorale, printre care şi felul în care cumpăraţi la kilogram influenceri. Am dovezi despre boţii şi softurile pe care le folosiţi. Nu ştiu încă dacă să le fac publice acum, pentru că, nu-i aşa, sunt motive de anulare a alegerilor. Dacă nu şefii instituţiilor, cel puţin adjuncţii lor, vin de partea noastră şi ce informaţii ne furnizează vă încadrează în zona de penali în funcţii publice”, a transmis Simion.

El a avertizat că fiecare persoană implicată în frauda electorală va răspunde pentru faptele sale.

„Matematic vreţi să câştigaţi prin fraudă: voturi în plus inventate în anumite puncte cheie: municipiul Buzău, Republica Moldova şi altele pe care le vom anunţa sau vom crea flagrante. Avertizez fiecare persoană implicată că va răspunde pentru fiecare vot furat, fiecare buletin gata ştampilat băgat în urne sau în saci, pentru fiecare vot multiplu”, a mai spus George Simion.

„Eu trebuie, din 19 mai, să fiu și președintele vostru. Și abia asta mă neliniștește. Majoritatea sunteți colegii mei de generație / educație / aspirații. Dar nu știu ce voi face cu voi, păreți bezmetici, iraționali și total nedispuși că acceptați că lumea nu este doar cum o vedeți voi. Mai existăm și noi, ceilalți, pe aici.

Sper să mă ajutați să rezolv dilema:

nu Ce caut eu aici?

nu Eu cu cine votez?

Ci Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup”, a încheiat el mesajul de pe blog.