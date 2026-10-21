Meta a primit cea mai mare amendă de când există Facebook. Compania lui Zuckerberg a mințit în legătură cu datele utilizatorilor

Meta a primit cea mai mare amendă din istoria sa în dosarul Cambridge Analytica. Foto: Getty Images

Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, a primit cea mai mare amendă din istoria sa, ca urmare a practicilor comerciale cu datele utilizatorilor, relatează miercuri BBC.

Un judecător din statul american New Mexico a obligat Meta la plata unei amenzi de 25 de miliarde de dolari, în urma unui proces care a durat doar două săptămâni și în cadrul căruia instanța a stabilit că, timp de mai mulți ani, compania a mințit publicul cu privire la modul în care a gestionat datele utilizatorilor platformei Facebook.

„Minciunile depășesc sfera practicilor legate de datele de pe Facebook”, a declarat judecătorul, adăugând că acestea au definit „însăși esența practicilor comerciale fundamentale ale Facebook”.

Este cea mai mare amendă aplicată până în prezent companiei fondate de Mark Zuckerberg. În cursul acestui an, Meta a mai fost sancționată sau a încheiat înțelegeri în cadrul altor litigii, inclusiv un acord de 18 miliarde de dolari cu statul California, pe tema siguranței copiilor.

Amenda de 25 de miliarde sancționează Facebook pentru scandalul Cambridge Analytica

Procesul a pornit de la rolul jucat de Meta – cunoscută la acea vreme sub numele de Facebook – în ceea ce a devenit ulterior cunoscut drept scandalul Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica a utilizat informații despre utilizatorii Facebook în activitățile sale de consultanță politică, inclusiv în campanii legate de alegerile prezidențiale din SUA din 2016, în urma cărora Donald Trump a fost ales pentru prima dată președinte.

Avocații statului New Mexico au dat compania în judecată, invocând numeroase declarații făcute de-a lungul anilor de către șefii Meta Aceștia au dat asigurări că datele utilizatorilor nu au fost niciodată vândute sau partajate cu terți însă, în realitate, exact acest lucru s-a întâmplat.

O amendă cât profitul trimestrial al Meta

Miercuri, judecătorul Francis Mathew a decis amendarea Meta cu o sumă aproximativ egală cu profitul trimestrial al companiei. El a precizat că încălcările legii de către Meta, precum și prezentarea de informații false publicului cu privire la modul în care erau utilizate și partajate datele de pe Facebook, au fost intenționate și s-au întins pe o perioadă de peste 11 ani, între 2010 și 2021.

Comunicările la nivelul membrilor conducerii executive, inclusiv Mark Zuckerberg, au fost „concepute pentru a induce publicul în eroare”, a scris magistratul în hotărârea sa.

Ținând cont de mii de încălcări ale legislației statale, cuantumul total al sancțiunii ar fi fost de 219 miliarde de dolari, însă judecătorul Mathew a redus amenda la 25 de miliarde de dolari.

Un purtător de cuvânt al Meta nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația. New Mexico a fost unul dintre cei mai importanți adversari ai Meta în instanțele de judecată. În acest an, statul american a amendat, de asemenea, aceeași companie pentru că a indus publicul în eroare cu privire la siguranța platformelor sale de socializare pentru copii.

Judecătorul din acel dosar a comparat gigantul tehnologic cu un poluator industrial al aerului, forma sa de poluare fiind „vătămarea psihologică și exploatarea sexuală a copiilor”.