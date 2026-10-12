Meta a prezentat Muse Wonder, un nou model AI despre care spune că e la nivelul OpenAI şi Anthropic. Zuckerberg: Ne duce în vârf

Meta a prezentat Muse Wonder. sursa foto: Getty

Compania Meta a dezvăluit luni un nou model de inteligenţă artificială (AI), Muse Wonder, despre care susţine că are performanţe egale cu modelele OpenAI şi Anthropic şi este conceput pentru a îmbunătăţi performanţa Muse, agentul său capabil să acţioneze independent în numele utilizatorilor săi, notează Agerpres.

Muse Wonder este "o categorie mult mai mare şi mai avansată de modele care ne duce la vârful tehnologiei", a declarat CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, pe X.

În urmă cu puţin peste un an, acesta a lansat o revizuire de miliarde de dolari a activităţilor de inteligenţă artificială ale grupului pentru a-i ajunge din urmă pe cei doi rivali ai săi, care domină cursa în această tehnologie, la care participă şi Google.

Zuckerberg respinge apelurile de încetinire a dezvoltării AI

Fondatorul și directorul general al companiei Meta, Mark Zuckerberg, a respins marţi apelurile tot mai numeroase de suspendare sau măcar de încetinire a dezvoltării Inteligenţei Artificiale (IA), el considerând că mecanismele pieţei şi riscul unor acţiuni judiciare sunt cele mai bune garanţii în faţa acestei tehnologii.

"Oamenii nu vor dori să folosească agenţi care nu sunt aliniaţi propriilor interese şi care nu fac ceea ce le cer. Prin urmare, laboratoarele au un puternic stimulent natural să facă în aşa fel încât să-şi alinieze mai mult modelele" în faţa cerinţelor, a scris Zuckerberg pe reţeaua socială X.