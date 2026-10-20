Michael Dell îl depășește pe Mark Zuckerberg și devine al cincilea cel mai bogat om din lume

Michael Dell. sursa foto: Getty

Fondatorul Dell Technologies, Michael Dell, a urcat din nou pe locul cinci în topul celor mai bogați oameni ai planetei, după ce averea lui a crescut luni cu 4,3 miliarde de dolari, în urma revenirii acțiunilor companiilor de tehnologie, scrie Forbes.

Saltul i-a permis să-l depășească pe Mark Zuckerberg, șeful Meta, într-o zi în care piețele și-au mai revenit după o săptămână marcată de temeri legate de cheltuielile uriașe ale firmelor de inteligență artificială.

Luni, la ora 13:15 (ora coastei de est a SUA), averea lui Dell era estimată la aproximativ 241,3 miliarde de dolari, după ce acțiunile Dell Technologies au crescut cu 2%. Miliardarul deține și o participație importantă la producătorul de cipuri Broadcom, ale cărui acțiuni s-au apreciat în aceeași zi cu aproximativ 2,4%.

Pentru Zuckerberg, ziua a arătat diferit. Acțiunile Meta au scăzut cu aproximativ 1,1%, iar averea lui a coborât la circa 240,7 miliarde de dolari, suficient cât să piardă locul cinci în fața lui Dell, la o diferență de doar câteva sute de milioane de dolari.

Pentru Michael Dell, acesta a fost un an spectaculos. Compania pe care a fondat-o în anii ‘80 a profitat din plin de explozia inteligenței artificiale, fiindcă cererea pentru serverele folosite în centrele de date AI a crescut puternic, iar odată cu ea și prețul acțiunilor.

Când revista Forbes și-a publicat la începutul anului clasamentul celor mai bogați 400 de americani, averea lui Dell era de 141 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că în doar câteva luni s-a îmbogățit cu peste 100 de miliarde.

În septembrie, Dell a ajuns chiar, pentru scurt timp, al doilea cel mai bogat om din lume, însă averea lui a scăzut considerabil în ultimele săptămâni, pe măsură ce investitorii au devenit tot mai neliniștiți în privința pariurilor făcute pe inteligența artificială.

Toate privirile se îndreaptă acum spre Meta, care își prezintă miercuri rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea. Investitorii urmăresc cu atenție aceste cifre, după ce, în iulie, acțiunile companiei au scăzut în urma unor rezultate care arătau o diminuare importantă a fluxului de numerar, din cauza costurilor legate de inteligența artificială.

Între timp însă, Meta a lansat în septembrie un nou asistent AI, care a fost descărcat de milioane de ori în săptămânile următoare și a crescut mult mai repede decât au făcut-o, la început, chatboturi precum ChatGPT sau Claude.