NASA a dezvăluit când va trimite prima femeie pe Lună. Suma uriașă a noului program spațial

Astronauții americani vor relua studierea astrului nopții "pentru descoperiri științifice, avantaje economice și pentru a inspira generațiile viitoare de exploratori", a declarat directorul NASA, Jim Bridenstine.

"Cu ajutorul bipartizan al Congresului, efortul de revenire pe Lună în secolul XXI este la îndemâna Americii", a spus el.

Este, într-adevăr, vorba de un efort financiar serios: 28 de miliarde de dolari pentru a trimite prima femeie și următorul astronaut bărbat pe astrul pe care au pășit prima dată, în 1969, Neil Armstrong și Buzz Aldrin.

Conform proiectului, numit Artemis, echipajul va fi propulsat de noul Sistem Spațial de Lansare, la care este atașată capsula Orion. Aceste dispozitive urmează să parcurgă o serie de teste în toamna acestui an.

Vor urma două zboruri de încercare în jurul lunii, unul fără echipaj, în 2021, și un al doilea, cu astronauți, în 2023.

În anul următor, primul echipaj lunar din acest secol va călători prin spațiu 240 de mii de mile (aproximativ 384 de mii de kilometri), apoi se va înscrie pe orbita Lunii în capsula Orion și va coborî pe suprafața satelitului natural al Pământului în zona sa sudică, folosind un nou sistem de aselenizare.

Acesta din urmă va fi folosit, de asemenea, pentru revenirea pe orbită.

Timp de aproximativ o săptămână, echipajul va colecta mostre, va realiza experimente științifice și va căuta resurse precum apa care ar putea fi, eventual, extrasă din rocile lunare și convertită în oxigen și hidrogen, ultimul element contând ca și component al combustibilului spațial.

Această primă misiune va permite construcția - care se anunță de durată - a unei infrastructuri și dezvoltarea bazei Artemis în vederea explorării pe termen lung a Lunii.

Întregul plan de 28 de miliarde depinde acum de obținerea celor 3,2 miliarde pentru sistemul de aselenizare.

Din această sumă, Camera Reprezentanților din SUA a aprobat prin vot bi-partizan 600 de milioane însă NASA a avertizat că proiectul are nevoie de întregul buget.

.@NASA used the release of a report on the Artemis program to seek full funding of the effort to return humans to the moon, warning that they had six months to secure its budget to keep a 2024 landing on schedule. https://t.co/UdRbSF2H5j pic.twitter.com/5Z2cnDkMKD