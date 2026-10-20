New York Times: Trump vrea să impună Ucrainei „cu orice preț” un acord de pace cu Putin. Steve Witkoff se vede cu Zelenski la Oslo

Donald Trump: „Noi am dat multe Ucrainei. Ei nu ne-au dat nimic. Țineți minte asta”. Foto: Getty Images

Ultimele decizii și declarații făcute de Donald Trump legate de situația războiului din Ucraina par să îl favorizeze mai degrabă pe Vladimir Putin, decât pe Zelenski, și arată o dorință tot mai mare a președintelui SUA de a normaliza relația cu Rusia, chiar dacă asta ar însemna subminarea Ucrainei. Astfel, disprețul lui Trump față de Zelenski nu este deloc ceva nou. Nici dorința lui de a-i acorda lui Putin prezumția de nevinovăție, după ce a arătat adesea respect și chiar admirație față de liderul de la Kremlin, se arată într-o analiză New York Times.

Ceea ce e însă diferit acum este hotărârea lui Trump de a impune cu orice preț un acord de pace lui Zelenski, căruia îi transmite că nu are rost să încerce păstrarea restului de teritoriu rămas din Donbas și că există bani de făcut și pentru Ucraina, dar doar dacă Kievul ar renunța la obiecțiile față de un acord cu Moscova, chiar și unul redactat în mare parte după termenii Rusiei lui Putin.

Acesta va fi mesajul SUA către domnul Zelenski, marți, la Oslo, unde trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, se așteaptă să se întâlnească cu președintele ucrainean. Jared Kushner, ginerele lui Trump, va participa la întâlnire prin videoconferință, a anunțat guvernul norvegian într-un comunicat.

A doua zi, Witkoff și Kushner vor zbura la Sankt Petersburg, Rusia, pentru a-l întâlni pe Vladimir Putin în orașul său natal.

Donald Trump depune astfel eforturi tot mai mari de a reabilita Rusia lui Putin și îl vede acum pe Zelenski drept principalul obstacol în încheierea unui acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina, provocat de invazia Rusiei, din februarie 2022.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat zilele trecute că a discutat cu omologul rus, Vladimir Putin, și a obținut de la aceasta promisiunea furnizării a aproape două milioane de tone de motorină rusească pe piața americană și globală în perioada următoare.

„Rusia, sincer să fiu, a fost OK cu Ucraina,” a spus Trump luni. „Nu au făcut prea mult,” a spus el, fără să menționeze valurile de atarcuri cu rachete și drone rusești care lovesc zonele rezidențiale și infrastructura energetică a Ucrainei.

În schimb, Trump a adăugat: „Noi am dat multe Ucrainei. Ei nu ne-au dat nimic. Țineți minte asta”. Cu o seară înainte, Trump scria pe rețelele sociale că Zelenski „nu vrea să încheie acest război și probabil că niciodată nu a vrut,” pentru că îi aduce un flux de bani și arme din Europa, fără să menționeze că Ucraina luptă pentru suveranitatea și chiar supraviețuirea sa într-un război pe care nu l-a început.

Ambițiile lui Trump sunt clar mai mari. Se vorbește deja despre o întâlnire în trei în China între Trump, Putin și Xi Jinping, pe marginea unui summit mai mare al țărilor din Pacific, programat în noiembrie. Trump a spus că scopul întrevederii ar fi legat de arsenalele nucleare ale celor trei țări și „denuclearizare”. Or, exact asta își dorește Putin: să extindă discuția cu Statele Unite către alte subiecte, în afară de Ucraina, care fac ca conflictul de lungă durată să pară doar unul dintre multele probleme de gestionat, notează New York Times.