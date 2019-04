O femeie călătorea cu avionul. Totul părea a fi un zbor obișnuit, însă, la scurt timp ceva inimaginabil s-a întâmplat: „Era în brațele mele...”

O femeie a avut parte de o întâmplare dramatică într-un zbor, în cursul dimineții de luni.

Femeia din Perth, Australia, a ținut un copil străin de două luni în timp ce a murit în brațele sale, în timpul zborului.

Nadia Parenzee a fost un pasager într-o zbor spre Australia, Perth, luni dimineață, când s-a oferit să ajute un cuplu al cărui copil era ”într-adevăr neliniștit” și plângea continuu.

”M-am uitat la părinți și am văzut că erau destul de stresați și am vrut să-i ajut. Bebelușul plângea foarte mult, dar apoi a venit una dintre stewardese și i-a adus ceva de mâncare, așa că m-am gândit, OK, poate că îi e doar foame. Aproximativ zece minute mai târziu, doamna Parenzee, mamă și fostă asistentă medicală, stătea pe scaun pe jumătate adormită. Am luat imediat copilul în brațe și am văzut că abia se străduia să respire, așa că am spus o mică rugăciune”, relatează ABC News

La scurt timp, bebelușul s-a stins în brațele ei.

”Nu putem să comentăm mai departe situația medicală a copilului, însă gândurile noastre merg către familia bebelușului”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei AirAsia.