Donald Trump, după inundațiile devastatoare din Texas: „Poate că ar fi trebuit să aibă clopote, ceva care să sune”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a spus sâmbătă că Texasul „ar fi trebuit să aibă clopote” pentru a avertiza împotriva inundaţiilor devastatoare. Totuși, șeful de stat american a susținut că a existat o „avertizare timpurie”, dar inundațiile fără precedent au avut loc noaptea târziu și oamenii dormeau. Cel puțin 120 de oameni au murit și peste 170 de persoane sunt dispărute, după ce râul Guadalupe a ieșit din matcă și a făcut ravagii în toate zonele aflate de-a lungul său.

În contextul în care autoritățile locale luaseră în considerare anterior instalarea de sirene de avertizare pentru inundații, dar planul nu s-a concretizat niciodată, președintele american a spus că deși au existat avertizări „poate că ar fi trebuit să aibă clopote”.

„Poate că ar fi trebuit să aibă clopote, ceva care să sune, dar este un teritoriu foarte periculos când te gândeşti de câte ori au avut această problemă. Au avut suficiente avertizări, dar era noapte târziu şi oamenii dormeau”, a spus el într-un interviu cu nora sa, Lara Trump, la Fox News.



Afirmaţiile sale vin la o zi după vizita sa în principala zonă afectată, din comitatul Kerr, lângă San Antonio, unde vineri a certat o reporteră a canalului CBS care a întrebat despre deficienţele sistemului de alertă de urgenţă din comitat.



„Doar o persoană foarte rea ar pune o întrebare astfel. E uşor să stai şi să spui 'Ce ar fi putut să se întâmple aici?' şi să te întrebi dacă am fi putut face altceva. Aceasta a fost ceva ce nu s-a mai întâmplat înainte şi nimeni nu a văzut nimic similar”, i-a răspuns liderul republican.



Vizita sa a avut loc pe fondul înmulţirii întrebărilor referitoare la răspunsul autorităţilor locale în timpul inundaţiilor şi rolul pe care carenţele sistemului de alertă l-au avut în această tragedie.



O investigaţie a jurnalului The New York Times a dezvăluit că Kerr nu a primit finanţarea necesară pentru a îmbunătăţi sistemul de alerte pentru inundaţii, în pofida faptului că Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă (FEMA) a avertizat că regiunea se va inunda „probabil” în acest an, dar autoritățile nu se așteptau să plouă atât de mult.



Într-un raport publicat în 2024, FEMA estimase că un nou sistem, axat doar pe creşterile fluviului Guadalupe, ar costa un milion de dolari, conform celor consemnate de ziarul american.