O postare a lui Elon Musk de pe X a stârnit controverse. Vrea să schimbe numele Canalului Mânecii

Miliardarul Elon Musk a provocat controverse pe internet, după ce a postat, duminică, o fotografie cu o hartă pe contul său de pe X, în care apare Canalul Mânecii redenumit Canalul George Washington. Postarea a devenit virală la scurt timp, fiind văzută de peste cinci milioane de oameni în mai puțin de două ore.

Postarea, care conține harta cu numele propus de Musk, este însoțită de o descriere scurtă, fără explicații: „Un nou nume pentru apa care separă Anglia de Franța”.

New name for the water that separates England and France pic.twitter.com/R6Lipj1Dra