Toți ochii pe Biden la Summitul NATO. CNN: Înainte să salveze democrația globală, președintele SUA trebuie să se salveze pe sine

Președitele SUA, Joe Biden. Sursă foto: hepta / Abaca Press

Summitul Alianței Nord-Atlantice începe marți la Washington, iar evenimentul derulat pe parcursul a trei zile marchează 75 de ani de la înființarea organizației, având pe agendă asigurarea sprijinului militar pe termen lung pentru Ucraina și, neoficial, demersuri menite protejeze NATO împotriva unui posibil al doilea mandat al lui Donald Trump.

Însă evenimentul mai are o componentă neanticipată până recent: reuniunea șefilor de stat și de guvern din NATO va reprezenta un test public al sănătății și capacității cognitive a președintelui Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, estimează CNN într-o analiză publicată pe site-ul său.

Potrivit sursei citate, campania de realegere a lui Joe Biden se confruntă cu un moment existențial, după prestația dezastruoasă a președintelui la dezbaterea cu Donald Trump și după insistența cu care democratul a declarat că nu se retrage și că este singurul care-l poate învinge pe oponentul republican.

În mandatul său, Ucraina a primit din partea SUA cel mai consistent ajutor militar, cu care Kievul a oprit sau a încetinit, măcar, invazia rusă, iar agresivitatea Moscovei a determinat alte două state, Finlanda și Suedia, să se alăture NATO, care are în prezent 32 de membri.

Aceste realizări incontestabile vor fi, însă, eclipsate la summitul de la Washington de lupta lui Biden pentru a-și salva viitorul politic.

"Fiecare pas, fiecare gest și fiecare cuvânt al președintelui american vor fi supuse unei examinări intense, în special în momentele neprogramate, după ce imaginea unui comandant suprem îmbătrânit și, pe alocuri, incoerent a șocat zeci de milioane de americani care au urmărit dezbaterea televizată din Atlanta, de la sfârșitul lunii trecute", prognozează CNN.

Biden, un președinte mai bătrân decât NATO

Un președinte mai vârstnic decât alianța însăși va fi supus unei presiuni enorme pentru a arăta vigoare și claritate mentală la conferința de presă programată joi.

Orice indiciu de confuzie sau slăbiciune ar putea declanșa un nou val de panică în rândul democraților și ar compromite eforturile lui Biden de a înăbuși discuțiile despre retragerea sa din cursa prezidențială. La conferința de presă, președintele se poate aștepta la o avalanșă de întrebări despre sănătatea sa, despre dosarul său medical și despre eventuala ascundere a adevărului în legătură cu starea sa fizică și mentală.

Conferința de presă va fi, de asemenea, un eveniment crucial pentru democrați, care îi cer liderului lor să facă mult mai mult pentru a demonstra că este încă apt să servească un al doilea mandat, ce s-ar încheia atunci când Biden ar avea 86 de ani.

"Trebuie să vedem un candidat mult mai puternic și mai energic în campania electorală, în viitorul foarte apropiat, pentru a-i convinge pe alegători că este pregătit pentru funcția prezidențială. În aceste momente critice pentru țara noastră, președintele Biden trebuie să se gândească serios la cea mai bună modalitate de a-și prezerva moștenirea sa incredibilă și de a o asigura pe viitor", a avertizat Patty Murray, o democrată care reprezintă statul Washington în Senatul american.

Biden, cel mai vârstnic lider de stat NATO din poza de grup

Liderul de la Casa Albă se va confrunta, de asemenea, cu provocarea de a inspira încredere aliaților.

Efectele înaintării în vârstă a președintelui nu sunt doar o problemă pentru viitorul său politic. Ele au devenit și o problemă a Occidentului, având în vedere că liderul democrat se profilează drept o ultimă redută în fața perspectivei ca Donald Trump să revină la conducerea SUA.

Aliații cunosc scepticismul lui Trump față de NATO, nu au uitat remarcile admirative ale republicanului la adresa lui Vladimir Putin și nici dubiile pe care candidatul miliardar le-a răspândit prin remarcile sale privind articolului 5 din Tratatul alianței. Acest articol este cel care stipulează apărarea mutuală a membrilor, după principiul "toți pentru unul"

Trump a sugerat că ar lăsa Moscova "să facă ce naiba vrea" și că nu ar onora articolul 5 dacă ar considera că un stat membru nu a cheltuit suficient pentru propria sa apărare.

Problema spinoasă a vârstei lui Biden va fi, de asemenea, vizibilă în fotografiile de la summit.

Destui dintre liderii statelor membre sunt mult mai tineri decât un președinte născut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni are 47 de ani. Președintele francez Emmanuel Macron are 46 de ani. Premierul canadian Justin Trudeau este la putere de aproape un deceniu, dar are 52 de ani, fiind relativ tânăr pentru un politician de top. Summitul va marca, de asemenea, debutul internațional al noului prim-ministru britanic Keir Starmer, în vârstă 61 de ani, care a fost ales joia trecută.

"Biden a fost un ghid ferm al NATO de la invazia rusă din Ucraina în februarie 2022 și a făcut din supraviețuirea democrației globale piatra de temelie a președinției sale. Cu toate acestea, el are o prioritate mult mai urgentă la summitul din această săptămână: propria sa salvare", conchide analiza CNN.