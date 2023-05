Patrick Mouratoglou, reacţie în cazul de dopaj al Simonei Halep: "Cer ITIA să oprească această hărțuire"

Patrick Mouratoglou acuză Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) de hărțuire în cazul de dopaj al Simonei Halep.

Sursa foto: Facebook Patrick Mouratoglou

Simona Halep este acuzată de o a doua încălcare, separată, a reglementărilor antidoping pentru nereguli găsite în pașaportul său biologic.

Cea de-a doua abatere scoate în evidență problema pașaportului ei biologic (ABP), un sistem de monitorizare antidoping dezvoltat de Agenția Mondială Antidoping (WADA) și adoptat în cadrul Programului antidoping pentru tenis (TADP).

Pașaportul înregistrează diverși parametri sanguini de-a lungul timpului, cu scopul de a detecta eventualele încălcări ale regulilor antidoping (ADRV). Un grup de experți independenți din cadrul ABP a găsit suficiente discrepanțe în ABP-ul lui Halep pentru a depune un rezultat negativ al pașaportului, ceea ce a dus la cea de-a doua acuzație.

După acest anunț lumea tenisului s-a raliat în spatele Simonei Halep şi s-a declarat revoltată de felul în care este tratată sportiva.

De exemplu, Firicel Tomai, primul ei antrenor, spune că Simona Halep este un nume prea mic, deşi are rezultate deosebite în tenis, pentru a lupta cu forţele internaţionale.

O reacţie fermă a avut şi Patrick Mouratoglou care acuză Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) de hărțuire în cazul de dopaj al Simonei Halep.

„În primul rând, vreau să spun că am plănuit să stau departe de orice comentariu public în privința cazului Simonei Halep. Chiar am crezut că ITIA va efectua o investigație dreaptă și că va stabili adevărul. Faptul că acum nu mai cred același lucru este deranjant și m-a făcut să scriu, în sfârșit, aceste rânduri.

Am avut norocul să o întâlnesc pe Simona Halep în aprilie 2022. Am muncit din greu din acel moment. Vreau să spun câteva cuvinte despre ea, pentru cei care n-au întâlnit-o: am descoperit în Simona un caracter rar.

Este amabilă, dulce, nu are nicio urmă de agresivitate, niciun fel de invidie față de cei din jur. Și-a dedicat întreaga viață tenisului. E pasiunea ei din copilărie. Nu a tatălui ei, nu a mamei, nu a familiei. Doar a ei! E evident că a primit o educație aleasă, cu niște valori extrem de puternice.

Onestitatea ei este în afara oricărui dubiu. Știu că SUB NICIO FORMĂ, NICIODATĂ, nu ar fi făcut ceva ilegal. Sprijinul primit din lumea tenisului a fost extrem de puternic, asta deoarece oamenii au fost convinși că nu ar fi făcut niciodată așa ceva.

Din ziua în care ITIA a acuzat-o, am fost alături de ea și voi continua să fiu în fiecare zi. O voi sprijini în lupta ei pentru adevăr. Sunt un susținător al sportului curat. Cred că tenisul are nevoie de un sistem anti-doping capabil să descopere trișorii.

Acestea fiind spuse, sunt extrem de șocat de modul în care acest caz a fost condus. Credeam că ITIA va urma scopul suprem, acela de a stabili adevărul, dar e clar că ei încearcă doar să demonstreze vinovăția. Asta deși Simona a putut arăta multiple dovezi ale inocenței ei începând cu decembrie 2022.

Această ultimă acuzație care i-a fost trimisă ieri și care e legată în totalitate de primul caz este o pură interpretare a pașaportului ei biologic. Cu alte cuvinte, ITIA nu a găsit nicio substanța ilegală în sângele ei, doar remarcă că parametrii sângelui ei sunt suspicioși.

Experți renumiți care au analizat probele au ajuns la concluzia că afirmația ITIA este total greșit și interpretată într-un mod răuvoitor.Sângele Simonei era perfect normal.

Simona a transmis clar că nu cere un tratament special, doar respectarea regulamentului care prevede judecarea de către un tribunal independent.

Din cauza asta le cer celor de la ITIA să oprească această hărțuire și să nu mai amâne constant judecarea cazului. Ar fi trebuie să aibă loc în februarie, acum e plănuită pentru finalul lunii mai”, a scris Patrick Mouratoglou pe Facebook.