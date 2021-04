Persoanele afectate de radiațiile de la Cernobîl nu au transmis copiilor anomaliile ADN

Studiul i-a avut ca subiecți pe copiii celor care au ajutat la decontaminarea zonei de poluare radioactivă din jurul centralei nucleare. Echipa de cercetare a recrutat familii întregi, astfel încât oamenii de știință au putut compara ADN-ul mamelor, al taților și al copiilor.

''Am examinat genomul mamelor si al tatilor si apoi pe cel al copiilor. Si am petrecut inca noua luni in cautarea oricarui semnal - in numarul acestor mutatii - care sa fie asociat cu expunerea parintilor la radiatii. Nu am gasit nimic'', a spus unul dintre cercetători, potrivit Ziare.com.

Concluzia oamenilor de știință este că efectul radiatiilor asupra corpului unui părinte nu are niciun impact asupra copiilor pe care îi va concepe.

"Exista o multime de oameni carora le-a fost frica sa aiba copii dupa bombele atomice de la Nagasaki si Hirosima'', a declarat profesor Thomas pentru BBC News.

''Si oamenii carora le-a fost frica sa aiba copii dupa accidentul de la Fukushima, pentru ca au crezut ca copilul lor va fi afectat de radiatiile la care au fost expusi. Este atat de trist. Si daca putem arata ca nu exista niciun efect, speram ca putem atenua frica", a mentionat profesorul Thomas, care nu a fost implicata in studiul genomului.

