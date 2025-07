A scăpat România de „Junk”? Ministrul Finanțelor: „Pericolul nu a trecut”

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. FOTO: Hepta

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că România a avut în față „o cumpănă majoră” și că „pericolul încă nu a trecut”, refrindu-se la riscul ca România să fie retrogradată de agențiile de rating din cauza deficitului. Ministrul a vorbit despre posibilitatea ca în următoarele pachete de măsuri să fie prinsă și listarea la bursă a unor pachete ale companiilor de stat. După primul pachet de austeritate, ministrul a admis că inflația va crește și că veniturile românilor vor fi afectate: „Pericolul fără măsuri era mai mare”, a spus acesta.

„Am senzația ca încă nu se conștientizează la nivel public cumpăna majoră pe care a depășit-o România în ultima perioadă. Nu cred că ar trebui să irosim nicio oportunitate de a explica foarte clar dimensiunea pericolului pe care l-am evitat. În două săptămâni am reușit sa construim un pachet de măsuri negociat și cu Comisia și sa ajungem sa avem o validare. Am avut după și o reacție a piețelor. Am văzut interesul: 15 mld de euro când am emis după EcoFin. A fost un pariu riscant dar care a dat rezultate. Am fost convinși ca acest pachet va fi credibil și de aceea am emis în aceeași zi”, a declarat ministrul.

Acesta a vorbit despre următoarele pachete de măsuri, iar în acestea ar putea fi prinsă și listarea la bursă a unor companii.

„Avem în vedere listarea companiilor la bursă, dar care vor fi acestea trebuie să stabilim. Să nu uităm ca fără adoptarea pachetului 1 nu era posibilă renegocierea PNRR-ului. Până la finalul lunii tot vor fi negocieri pentru a securiza tranșele PNRR. După ce vom termina aceste negocieri, vom avea o vedere mai clară și vom începe planingul pe ce listări vrem să facem”, spune Alexandru Nazare.

Întrebat despre indemnizațiile unor miniștri sau șefi de companii, dintre care unii au ales să renunțe la o parte din venit, ministrul a spus că este un gest simbolic, dar că nu are în vederer să creeze un fond de solidaritate unde să doneze lumea din indemnizațiile.

„Este un gest simbolic, dar de la asta până la a crea un fond este distanță destul de mare. Dincolo de reducerea indemnizațiilor și numărul de membri este foarte important să intrăm în controlul financiar al acestor companii. Nu se poate să își crească unii indemnizațiile în CA-uri. Văd că nu conștientizăm importanța momentului și că e un efort ce trebuie să îl ducem împreună”, spune acesta.

Ministrul a precizat că în acest moment, primul pachet de măsuri fiscale a fost „o ancoră”, însă pericolul retrogradării ratingului de țară nu a trecut.



„În acest moment pe datele pe care le avem în analiza Fitch și Moodys privesc cu ochi buni pachetul. Am securizat prima analiză din august. Dar asta nu înseamnă că pericolul a trecut. Semnalul este bun dar fără consistență pe o perioadă suficient de lungă de timp nu putem schimba trendul. Obiectivul nostru nu e doar supraviețuirea ci să și creștem. Cu cât crește ratingul, vor scădea costurile. Pachetul acesta a fost o ancoră. Dar trebuie să continuam cu măsuri ca să avem efecte bune”, a mai spus ministrul Finanțelor.