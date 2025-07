Ucraina a lansat un atac masiv cu drone în Rusia în cursul dimineții. Explozii la Moscova și Sankt Petersburg

Drone ucrainene au fost semnalate în dimineața zilei de joi în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv în regiunea capitalei, relatează Kyiv Independent, care citează declarații ale unor oficial în presa de la Moscova.

Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, susține că apărarea antiaeriană a doborât între orele 2 și 3 dimineața trei drone care se apropiau de oraș.

Sobianin a adăugat că echipele de urgență s-au deplasat la fața locului, fără a menționa eventuale victime sau pagube materiale.

În Sankt Petersburg, aeroportul Pulkovo și-a suspendat temporar operațiunile la ora locală 5, pe fondul apropierii dronelor ucrainene. Întreruperea ar fi întârziat decolarea a cel puțin 10 zboruri.

Agenția de stat TASS a relatat că dronele au fost doborâte cu sisteme de război electronic la est de Sankt Petersburg.

Pe rețelele sociale au început să apară imagini cu aparentul efect al atacului ucrainean, însă autenticitatea acestora nu a putut fi verificată imediat.

