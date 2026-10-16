Putin susține că a cucerit 6.500 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în 2026. Numărul real este de 45 de ori mai mic

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Vladimir Putin a declarat că armata rusă a cucerit aproximativ 6.500 km pătrați din teritoriul Ucrainei și 310 localități de la începutul anului 2026. Însă, potrivit datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), câștigurile teritoriale nete ale forțelor ruse în perioada ianuarie-septembrie au fost de numai 144,51 km pătrați, o suprafață de aproximativ 45 de ori mai mică decât cea anunțată de Putin, relatează The Moscow Times. În unele luni, armata rusă a pierdut chiar mai mult teritoriu decât a cucerit.

„Doar puțin peste 10% din teritoriul Republicii Populare Donețk și 16,5% din regiunea Zaporojie se mai află sub controlul regimului de la Kiev (numele pe care dictatura de la Kremlin îl folosește pentru a se referi la guvernul ales demoratic al Ucrainei - n. red.). Republica Populară Lugansk (unul dintre cele două cvasi-state inventat de Putin pe teritoriul Ucrainei - n. red.) se află în întregime sub controlul nostru”, a declarat Putin, potrivit Interfax.

Conform calculelor ISW, Rusia a cucerit 318,54 km pătrați în ianuarie 2026, 122,73 km pătrați în februarie și 23,04 km pătrați în martie. În aprilie, armata rusă a pierdut 116,01 km pătrați, iar în mai încă 281,1 km pătrați.

În iunie, forțele ruse au cucerit 30,02 km pătrați, în iulie 37,85 km pătați, iar în august 90,25 km pătrați. Situația s-a schimbat din nou în septembrie, când Rusia a pierdut 80,81 km pătrați.

Astfel, după primele nouă luni ale anului, câștigul teritorial net al armatei ruse a fost de numai 144,51 km pătrați.

„Halucinațiile” lui Putin

Experții ISW consideră că declarațiile lui Putin privind amploarea înaintării rusești nu corespund situației reale de pe front și „seamănă cu niște halucinații”.

Institutul precizează că regimul de la Kremlin și-a intensificat eforturile de influențare a percepțiilor prin război informațional, exagerând succesele armatei și prezentând o imagine a situației de pe câmpul de luptă favorabilă Rusiei.

În același timp, înaintarea modestă a armatei ruse este însoțită de pierderi umane uriașe.

Potrivit estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), de la declanșarea războiului de către Rusia, în februarie 2022, și până în iunie 2026, forțele ruse au înregistrat pierderi de aproximativ 1,4 milioane de militari, dintre care cel puțin 450.000 au fost uciși.

În prima jumătate a anului 2026, pierderile lunare ale armatei ruse s-au ridicat la 30.000-34.000 de militari, potrivit analiștilor CSIS, în timp ce recrutarea de noi militari pe bază de contract aducea aproximativ 27.000 de oameni pe lună.

În septembrie, armata rusă a pierdut peste 50.000 de militari, dintre care 28.000 au fost uciși, a relatat Bloomberg, citând un înalt oficial militar NATO.