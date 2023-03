Ramzan Kadîrov a rămas fără Zazu, calul de rasă pus sub sechestru | Avertismentul liderului cecen

Este vorba despre un animal din rasa pursânge englez, numit Zazu, inclus pe lista proprietăților din străinătate aparținând liderului cecen care au fost "înghețate" în urma sancțiunilor internaționale.

Calul a fost furat în Cehia iar presa din această țară a relatat că Zazu ar valora 18.000 de dolari.

Ramzan Kadîrov (foto) s-a arătat scandalizat de suma vehiculată.

"Vă rog să nu depreciați valoarea calului meu. Mass-media a relatat că acesta ar valora 18.000 de dolari. Este, probabil, o subestimare artificială, legată de o anumită fraudă financiară a celor responsabili de întreținerea și îngrijirea sa. Un cal de rasă precum Zazu nu valorează mai puțin de 10 milioane de dolari", a susținut liderul cecen, citat de agenția rusă TASS.

Citește și: "Uită-te la el, parcă-i la nuntă!" | Hohote de râs în studioul Antena 3 CNN, în timp ce un aliat al lui Putin pare că-și dă duhul pe bandă

Kadîrov a menționat că Zazu a fost "prima victimă a sancțiunilor" care îl vizau pe autocratul cecen.

Kadyrov's horse was stolen in #Czechia



Zazu, a thoroughbred English stallion that was included in Ramzan #Kadyrov's property frozen after sanctions were imposed on him in 2014.



According to Czech police, Zazu was stolen from a stable in the village of Krabčice. pic.twitter.com/AEa6c8mvuV