Prima apariţie publică a lui Joe Biden după ce a fost diagnosticat cu cancer

Joe Biden a apărut în public pentru prima dată de când a anunțat că suferă de o formă „agresivă” de cancer.

El a participat vineri la ceremonia de absolvire a liceului a nepotului său, Robert Hunter Biden II, care a terminat studiile la Salisbury School, în Connecticut, scrie NBC News.

Soția sa, Jill Biden, și fiica lor, Ashley, au postat fotografii pe Instagram în care apar alături de restul familiei, felicitându-l pe tânăr. Într-una dintre imagini, Jill a scris: „Bunici mândri! Felicitări, Hunter – suntem atât de mândri de tine!”

Joe and Jill Biden at their grandson’s graduation. pic.twitter.com/MruFFmblcC