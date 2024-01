Război în Ucraina, ziua 684. Vladimir Putin ar putea ataca Republica Moldova și statele balcanice după Ucraina

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

„Nu ar trebui să avem niciun dubiu că dacă Rusia obține victoria, dacă Putin va reuși să-și îndeplinească obiectivele în Ucraina, nu se va opri acolo. Moldova va fi următoarea luată la țintă, sau poate unul dintre statele baltice, ori altele (alte țări, n.red). Henry Kissinger, înaintă să moară, a spus că apărarea NATO acum începe la granița dintre Ucraina și Rusia și sunt total de acord cu asta”, a declarat David Petraeus.

Putin “won't stop there” if Russia wins in Ukraine, says fmr US spy chief David Petraeus. “Moldova will be the next in the crosshairs, or perhaps one of the Baltic states,” he warns. pic.twitter.com/bmZiXXf2SG