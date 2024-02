Război în Ucraina, ziua 717. Atac cu drone la Harkov: Șapte civili, printre care trei copii, au fost uciși

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Update 22:30. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat mai multe schimbări în conducerea militară a Ucrainei în timpul discursului său de seară din 10 februarie, numind doi noi adjuncți ai comandantului șef Oleksandr Sîrski și trei noi adjuncți ai șefului Statului Major General Anatolii Bargîlevîci, potrivit presei locale.

Zelenski a numit, de asemenea, trei dintre adjuncții lui Bargîlevîci, Volodimir Horbatiuk, Oleksii Șevcenko și Mihailo Drapatîi.

Sarcina lui Horbatiuk este să se asigure că toate sediile centrale înțeleg ce se întâmplă în "front 100%”, a spus Zelenski. Șevcenko se va concentra pe logistică, în timp ce Drapatîi este „responsabil pentru pregătirea de înaltă calitate a armatei noastre”.

"Acum, oamenii care sunt bine cunoscuți în armată și care știu ei înșiși bine de ce are nevoie armata, preiau noi îndatoriri", a spus Zelenski, remarcând utilitatea experienței lor de luptă.

"Toată experiența reală a comandanților de luptă, a brigăzilor de luptă și a unităților noastre, care au construit un sistem de înaltă calitate de instruire a soldaților", trebuie implementată pentru succesul Forțelor Armate ale Ucrainei, a spus Zelenski.

Today, I had meetings with military and government officials. We are continuing the management renewal process in Ukraine's Defense Forces.



Taking over duties are people who are well-known in the army and know well what the army needs. This war's combat commanders, whose… pic.twitter.com/V2pOYo9bnz