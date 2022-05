Război în Ucraina | Un drapel ucrainean zdrențuit încă mai flutură deasupra uzinei Azovstal | Îngrijorări că Rusia ar putea anexa regiunile Doneţk şi Lugansk

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Uzina de oțel Azovstal este asediată. Ultimii apărători ucraineni s-au adăpostit acolo și înfruntă ceea ce ar putea fi ultima bătălie pentru căderea orașului Mariupol.

A Ukrainian flag flies over Azovstal. A Ukrainian flag over Mariupol. On the 75th day of the defence. The true Flag of Victory is not somewhere in a foreign capital. It flies over its own land.#UAarmy pic.twitter.com/ZjsF7qEuTm