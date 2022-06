Război în Ucraina, ziua 120 | Ucraina va deveni azi un candidat oficial pentru aderarea la Uniunea Europeană

Liderii UE de la Bruxelles sunt așteptați să semneze recomandarea de săptămâna trecută a Comisiei Europene, anunță Reuters. După mai multe zile de discuții interne ale UE, nu a apărut nicio opoziție în rândul celor 27 de state membre, au declarat trei diplomați pentru Reuters.

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Președinții Ucrainei și Republicii Moldova, Volodimir Zelenski și Maia Sandu, au avut miercuri seară o convorbire telefonică înainte de summitul Consiliului European în cadrul căruia liderii europeni vor decide să acorde celor două țări statutul de țări candidate la Uniunea Europeană.

În cadrul conversației lor, liderii de la Kiev și Chișinău și-au promis asistență reciprocă pe calea lor către UE.

Discussed with ?? President @sandumaiamd tomorrow's #EUCO meeting. Looking forward to the EU's decision on granting candidate status to our states. Agreed on mutual assistance on the path to the #EU.