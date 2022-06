Război în Ucraina, ziua 118 | Odesa, atacată de ruși cu 14 rachete în 3 ore

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Autoritățile din Odesa au arătat consecințele loviturilor cu rachete asupra orașului.

Potrivit Comandamentului operațional "Sud" al armatei ucrainene, în decurs de trei ore, invadatorii au lansat 14 lovituri cu rachete asupra orașului și regiunii. Printre obiectivele vizate de ruși s-a aflat și un depozit de alimente din orașul Odesa, care a fost distrus.

Nu există informații că atacul s-ar fi soldat cu victime.

