Război în Ucraina, ziua 114 | Macron a explicat de ce l-a sunat pe Putin de atâtea ori

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Macron a admis existența unor restricții privind furnizarea de anumite arme către Ucraina

Zelenski a povestit despre ce a vorbit cu liderii Franţei, Germaniei, Italiei şi României

Au început discuțiile între cei patru lideri europeni și Volodimir Zelenski

Klaus Iohannis, Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi au mers la Irpin, unde autoritățile ucrainene spun că trupele ruse au comis crime de război

UE a găsit un "furnizor de încredere" pentru gaze naturale

Update 17 iunie, ora 00:00 Macron a explicat de ce l-a sunat pe Putin de atâtea ori

Președintele francez Emmanuel Macron susține că apelurile sale către Putin au venit adesea la cererea Kievului, dar mai des a apelat din proprie inițiativă.

Macron a recunoscut că, din păcate, comunicarea sa cu Vladimir Putin nu a funcționat, iar după o vizită în Ucraina, a început să simtă acest lucru în mod special.

„Având în vedere numărul de ore pe care le-am petrecut vorbind cu el și având în vedere perspectiva pe care o am acum, după ce am vizitat Irpen și Bucha, nu sunt doar dezamăgit. Acesta nu este un cuvânt suficient de puternic, având în vedere acțiunea acestei persoane, " a explicat.

Macron a subliniat că uneori Ucraina i-a cerut să sune la Kremlin.

„Uneori am sunat la cererea președintelui Zelenski, când a vrut să-i transmită lui Putin anumite mesaje sau propuneri”, a spus președintele francez, adăugând că, chiar dacă nu ar vrea, va trebui să negocieze ulterior cu Federația Rusă.

De asemenea, susține că nu și-a făcut iluzii cu privire la intențiile liderului rus.

"De aceea am făcut atât de mult efort să împiedic să înceapă acest război. De aceea am mers iarna la Moscova, iar înainte de asta am petrecut atât de mult timp cu acest om. Pentru că am înțeles că fiecare etapă la care se va muta, fiecare noul pas ar crea ceva ireversibil atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia”, a explicat el.

