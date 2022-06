Atac în Marea Neagră! Ucrainenii ar fi lovit o navă rusească care se îndrepta cu armament spre Insula Șerpilor

Armata ucraineană ar fi distrus o navă rusească ce transporta muniție, arme și personal către Insula Șerpilor din Marea Neagră, potrivit unui comunicat al Forțelor Navale ale Ucrainei, citat de Bucpress.

Nava „Vasili Bekh” ar fi transportat un sistem de apărare antiaerienă „TOR” când a fost lovită.

„În această dimineață, în Marea Neagră, remorcherul Flotei Mării Negre „Vasili Bekh” a fost lovit de rachete în timp ce transporta muniție, arme, personal și rachete „TOR” pe Insula Șerpilor”, a anunţat şi guvernatorul Odesei, Maksim Marchenko.

Potrivit The Guardian, un videoclip care surprinde momentul în care remorcherul rus este lovit de rachetele ucrainene a fost distribuit pe rețelele sociale, însă autenticitatea imaginilor nu a putut fi verificată.

Better video, clearly shows the Russian tug being hit by two Ukrainian antiship cruise missiles https://t.co/spvmBlfFzK pic.twitter.com/wJni7UsgNy