Război în Ucraina, ziua 590. Lideri internaţionali condamnă atacul rus asupra unui sat ucrainean

Odată cu atacul "sângeros" asupra satului Groza, din estul Ucrainei, care s-a soldat cu cel puţin 51 de morţi şi şase răniţi, "atrocităţile ruseşti ating un nivel şi mai sinistru", a declarat joi şeful diplomaţiei UE Josep Borrell, relatează AFP.



"Atacuri intenţionate împotriva civililor sunt crime de război (...) Rusia demonstrează încă o dată că nu are nicio intenţie de a abandona teroarea pe care o provoacă poporului ucrainean", a indicat responsabilul UE pe X (fosta platformă Twitter).

Intentional attacks against civilians are war crimes.

With the bloody attack at civilians in Hroza/Kupiansk, Russian atrocities are brought to yet another grim level. Russia proves again it has no intention to let up in its terror against Ukrainian people.https://t.co/vdHGI6nqeM