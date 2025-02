Războiul tarifelor început de Trump a provocat un val de reacții. Se așteaptă efecte negative - inflație și scădere economică

Reacțiile interne și internaționale la anunțul tarifelor lui Trump au fost variate, însă tonul general este de critică față de decizie, pe care mulți o califică drept o „greșeală” care va efecte economice negative și va duce la creșterea inflației și la probleme în comerțul global, scrie The Guardian.

Budget Lab de la Universitatea Yale a estimat că aceste taxe vamale vor costa fiecare gospodărie americană între 1.000 și 1.200 de dolari în putere de cumpărare, anual.

Liderii americani de business oferă, de exemplu, o reacție mixtă la taxele vamale dure impuse de administrația Trump Mexicului, Canadei și Chinei.

Larry Summers, fost secretar al trezoriei, în timpul administrației Clinton (1993-2001), spune că tarifele sunt un „șoc pe care ni-l dăm singuri”.

„Tarifele vor duce la o micșorare a ofertei pentru că taxăm oferta externă. Asta va însemna prețuri mai mari pentru consumatori și cantități mai mici din produse”, a declarat Summers pentru CNN.

Gregory Daco, economist șef și consultant în domeniul taxelor la EY, calculează că tarifele vor duce la o creștere a inflației de 0,4%. În prezent inflația din SUA e la 2,9%. În plus, creșterea economică va scădea cu 1,5% în acest an.

Jamie Dimon, CEO la JP Morgan, cea mai mare bancă din lumea, a declarat, la Forumul Economic de la Davos, săptămâna trecută, că amenințările cu tarifele pot fi folosite pentru „a-i aduce pe oameni la masă” în încercarea de a negocia termeni mai buni de schimb comercial.

Tarifele sunt un „instrument economic” sau o „armă economică” în funcție de felul în care sunt folosite, mai spune el.

William Reinsch, fost oficial american în domeniul comerțului, care lucrează la Centrul pentru Studii Internaționale și Strategice, acum, spune că multe companii și-au făcut deja stocuri de bunuri din import, tocmai pentru a evita costurile mai mari produse de tarife.

Ar putea fi o strategie bune pentru bunuri non-perisabile, precum materiale de construcție, însă pentru alimente, ea nu poate fi utilizată. „Nu avem cum să ne facem stocuri de avocado, flori sau banane”, spune el.

Sindicatul United Auto Workers, responsabil de muncitorii americani din fabricile de mașini, a criticat dur decizia lui Trump, spunând că aceasta este o „politică anti-muncitori” și că din cauza ei, „muncitorii americani vor suferi salarii mai mici și condiții de muncă mai proaste”.

„UAW sprijină acțiuni tarifare agresive penru a proteja locurile de muncă americane în domeniul manufacturii și ca bun prim pas pentru a elimina politicile anti-muncitorești. Nu sprijinim, însă, folosirea muncitorilor ca pioni în lupta împotriva imigrației sau pentru politici împotriva drogurilor”, a transmis sindictul.

Sindicaliștii spun, totuși, că sunt dispuși să sprijine administrația Trump în ideea impunerii tarifelor, dacă ele „vor opri închiderea fabricilor și vor scade puterea corporațiilor care îi pun pe muncitorii americani împotriva muncitorilor din alte țări”.

„Dacă Trump e serios despre aducerea înapoi a locurilor de muncă bune distruse de NAFTA, USMCA și Organizația Mondială a Comerțului, atunci ar trebui să facă încă un pas și să caute să renegocieze din nou toate acordurile noastre falimentare”, a mai transmis UAW.

Democrații aflați în funcții de rang înalt avertizează că tarifele lui Trump „îi vor ustura pe americani la buzunar”.

Chuck Schumer, liderul democraților din Senatul SUA, a criticat dur decizia de a impune tarife, spunând că americanii vor suferi economic din cauza acestor taxe.

„Ar fi bine dacă Donald Trump ar începe să se concentreze pe cum să scădem prețurile, nu pe cum să le creștem”, a spus Schumer.

Oficialul a mai spus și că administrația americană ar trebui să vadă cum să facă în așa fel încât competitorii „de reacredință”, precum China, să fie penalizați, „nu să ne atace aliații”.

„Îi folosește pe muncitorii americani ca pioni în jocurile lui politice mici. Deacă un președinte a promis că-mi va ajuta familia să se descurce și apoi face acest lucru, aș fi destul de supărat. Ar trebui să fiți și voi supărați”, a declarat Ken Martin, viitorul șef al Comitetului Național Democrat.

Congresmanul democrat Greg Stanton, din statul Arizona, a criticat dur planul lui Trump și a arătat cât de mult ar putea crește prețurile la bunuri din cauza tarifelor.

Trump’s tariffs on Mexico and Canada will make your life more expensive. pic.twitter.com/MSdon1mZMM