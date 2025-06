Noi probe împotriva şefului Jandarmeriei Brăila care deţinea afaceri ilegale de milioane. Colonelul Albăceanu riscă 5 ani de închisoare

Pentru acuzațiile care i se aduc, col. Nicolae Iulian Albăceanu riscă 5 ani de închisoare. Sursa foto: Agerpres

Au apărut noi probe împotriva şefului Jandarmeriei din Brăila, acuzat de afaceri ilegale de milioane. Telefoanele sale, percheziționate de DNA, scot la iveală o rețea de afaceri murdare care se întinde mult dincolo de uniformă. Între timp, martori-cheie sunt aşteptaţi să facă mărturisiri la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), potrivit Antena 3 CNN.

Șeful Jandarmeriei Brăila, colonelul Nicolae Iulian Albăceanu, este cercetat de DNA pentru presupuse afaceri ilegale, direct sau prin firmele partenerei lui de viață, și astfel ar fi comis infracțiuni asimilate corupției. Surse din cadrul anchetei au susţinut că bărbatul era urmărit de câteva luni de procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care au probe că ar fi încălcat legea implicându-se în afaceri cu plasarea forței de muncă importate din Sri Lanka și Nepal, dar și afaceri din zona de fast-food și comerț de combustibil. După ce a ieșit de la audierile procurorilor DNA de joi, 12 iunie, el a refuzat să facă declarații. Procurorii DNA au făcut mai multe percheziții în București, Brăila și Tulcea.

"Procurorii Secţiei Militare de la Direcţia Naţională Anticorupţie efectuează mai multe modificări în care colonelul Albăceanu este pus sub acuzare pentru desfăşurarea activităţilor incompatibile cu funcţia. În perioada imediat următoare urmează percheziţii informatice, adică vor fi verificate toate laptopurile, telefoanele şi tabletele şi analizate înscrisurile care au fost ridicate în urma percheziţiilor domiciliare. De asemenea, martori-cheie vor sta faţă în faţă cu anchetatorii. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu exactitate în ceea ce-l priveşte pe colonelul Albăceanu – vă reamintesc: el este pus sub acuzare, în cursul zilei de joi, el a fost săltat, adus aici, la Direcţia Naţională Anticorupţie, unde a fost audiat, pus sub acuzare şi plasat sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile", a precizat Delia Olaru, reporter Antena 3 CNN.

Originar din Tulcea, colonelul Nicolae Iulian Albăceanu a ocupat funcții de conducere în cadrul poliției de frontieră și gărzii de coastă din Tulcea și Constanța. Iar din octombrie 2021 este inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi Brăila. Pentru acuzațiile care i se aduc, el riscă 5 ani de închisoare.

Jandarmeria Română, despre acuzațiile care i se aduc colonelului Albăceanu

"În contextul acțiunilor desfășurate de Direcția Națională Anticorupție care vizează la acest moment un angajat al Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila, instituția noastră precizează că va pune la dispoziția organelor judiciare toate documentele și înscrisurile necesare pentru elucidarea cauzei.

Jandarmeria Română își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora cu autoritățile competente și va face toate demersurile legale pentru a sprijini organele de urmărire penală în vederea înfăptuirii actului de justiție, indiferent de poziția sau funcția persoanei asupra căreia planează suspiciuni de încălcare a legii.

Totodată, Jandarmeria Română se delimitează ferm de orice comportament, atitudine sau faptă care contravine normelor legale, principiilor de etică profesională și regulamentelor militare care guvernează activitatea instituției.Ne reafirmăm, în mod transparent, așa cum am făcut-o de fiecare dată, disponibilitatea de a oferi sprijin necondiționat instituțiilor statului român și ori de câte ori ni se vor cere informații care pot elucida astfel de situații și vom pune la dispoziție, în regim de urgență, toate datele solicitate", au transmis într-un comunicat oficialii din cadrul Jandarmeriei Române.