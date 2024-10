Rusia a avertizat Iranul că urmează să fie atacat de Israel cu câteva ore înainte de loviturile de sâmbătă dimineața

Moscova a anunțat Teheranul că urmează să fie atacat de aviația israeliană, înainte ca atacul de sâmbătă dimineață să aibă loc în mod efectiv.

Informația este difuzată de Sky News Arabia, care citează o sursă anonimă.

Potrivit acesteia, Rusia și-a notificat aliatul cu câteva ore înaintea loviturilor israeliene asupra unor ținte militare din Teheran și din ale locuri din republica islamică.

Tot Sky News Arabia a relatat anterior că Iranul a transmis Israelului printr-un intermediar că nu va reacționa militar la loviturile de sâmbătă dimineața.

În plan public, Ministerul rus de Externe s-a declarat, sâmbătă, "profund îngrijorat" de escaladarea dintre Israel și Iran și a îndemnat la normalizarea situației din Orientul Mijlociu.

"Îndemnăm toate părțile implicate să dea dovadă de reținere, să oprească violențele și să evite un scenariu catastrofal", a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova.

Imagini realizate din satelit arată ceea ce ar putea fi un potențial impact al atacului israelian asupra unei baze de rachete, situată la sud de capitala iraniană, Teheran.

??????



NASA's FIRM map marked several Iranian military points targeted by Israel. It seems a Hawk defense system was hit by #Israel at south Tehran.#Israeli #Iran #IDF pic.twitter.com/mwaoWXnz3d